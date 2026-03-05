Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales |Revés para la santiagueña acusada de racismo

La abogada argentina irá a juicio oral en Brasil

Agostina Páez está detenida desde enero tras un incidente ocurrido en un bar de Ipanema. Piden que no vuelva a la Argentina

La abogada argentina irá a juicio oral en Brasil

Brasil rechazó que Agostina Páez regrese a Argentina / web

5 de Marzo de 2026 | 02:13
Edición impresa

La situación judicial de la abogada e influencer santiagueña Agostina Páez sumó un nuevo capítulo en Brasil y la dejó a un paso del juicio oral. La Fiscalía de Río de Janeiro pidió formalmente que la causa sea elevada a debate y que se rechace el planteo de la defensa para que la joven pueda regresar a la Argentina mientras continúa el proceso.

Páez está acusada del delito de injuria racial, una figura que en Brasil tiene una pena de dos a cinco años de prisión y que, tras una reforma legal reciente, se equipara a una forma de racismo. El expediente se inició en enero, luego de que se viralizaran videos en los que se la ve realizando gestos hacia empleados de un bar en Ipanema. Desde entonces permanece en Río de Janeiro con libertad condicional, tobillera electrónica y prohibición de salir del país.

En un dictamen firmado por la fiscal Fabiola Souza Tardin Costa, el Ministerio Público rechazó el pedido de la defensa para que Páez pueda transitar el proceso en la Argentina. Según sostuvo la funcionaria, autorizar su regreso “comprometería la regularidad de la persecución penal”, especialmente ante la gravedad de la imputación y la política de “tolerancia cero” contra el racismo que rige en el país.

Para la acusación, permitir que la abogada vuelva a su país durante la etapa de instrucción podría generar demoras, dificultades operativas y debilitar los mecanismos de control judicial. Incluso advirtió que, en caso de una eventual condena, podría verse afectada la aplicación efectiva de la pena.

La defensa había cuestionado la validez de pruebas digitales, como los videos y registros audiovisuales del local, y sostuvo que no existió intención de cometer delito. También argumentó que Páez desconocía la normativa brasileña. Sin embargo, la Fiscalía desestimó esos planteos al considerar que existen testimonios y elementos suficientes para avanzar y que no se acreditó manipulación alguna de las pruebas.

En el tramo final de su presentación, el Ministerio Público solicitó la designación “con la mayor brevedad posible” de la audiencia de instrucción y juicio, invocando el principio de celeridad procesal.

LE PUEDE INTERESAR

Una joven de 25 años denunció un aberrante ataque sexual en Berisso

LE PUEDE INTERESAR

Arrestan a un empleado del Hogar del Padre Cajade

Con este nuevo revés, la abogada argentina quedó formalmente encaminada a enfrentar un juicio oral, sin posibilidad -por ahora- de regresar al país mientras se define su situación judicial. Además, la Fiscalía recordó que el tratado bilateral de transferencia de personas condenadas entre Argentina y Brasil solo puede aplicarse una vez que exista una sentencia firme y con el consentimiento de ambos Estados. Por eso, consideró improcedente el planteo defensivo en esta etapa.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza

Arranca el Concejo platense con polémica y más de 300 expedientes

Anacleto y una idea que en la AFA no cayó bien

Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata

O’Higgins se ilusiona con pasar a los grupos de la Copa y podría enfrentar al Pincha o Boca

La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos

La lesión de Di María, el motivo de una demora

Cierra una zapatería con 8 décadas en el Centro
Últimas noticias de Policiales

Condenado por matar a Kim: el joven de 18 años, coautor del asesinato

Juicio al ex de Piparo: el nexo entre el robo y el embiste, un factor clave

Una joven de 25 años denunció un aberrante ataque sexual en Berisso

Arrestan a un empleado del Hogar del Padre Cajade
Deportes
VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza
El Ruso Ascacibar tuvo su primer gol en Boca
Úbeda encontró el equipo en un partido importante
Asumió Coudet: el Chacho tuvo su presentación en River
“Es el mejor técnico para este momento del equipo”
Espectáculos
“¡La novia!”: amores y monstruos
Paramount compra a Warner: ¿cambia Hollywood para siempre?
Cibrián repone el musical que rompió los esquemas
¿Se viene la primera película de “Game of Thrones”?
La autora de “Belén” habló de su libro en la Ciudad
Información General
Científicos de La Plata: reconstruyen las primeras “redes sociales” de hace 13.000 años
Más saludos por el 142º aniversario de EL DIA
Condenaron a la ex consejera escolar de La Libertad Avanza por falso testimonio
Ante la competencia de importados, importante marca de electrodomésticos entró en concurso preventivo de acreedores
Hito naval en el Atlántico: a 110 años del corsario fantasma y del carguero que fue hundido
La Ciudad
Las barreras de la Ciudad: la odisea de viajar con la silla de ruedas
Cirugías suspendidas por la falta de un tomógrafo
Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata
El VPH preocupa: baja la vacunación y suben de casos en la Ciudad
Cierra una zapatería con 8 décadas en el Centro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla