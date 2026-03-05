La abogada argentina irá a juicio oral en Brasil

La situación judicial de la abogada e influencer santiagueña Agostina Páez sumó un nuevo capítulo en Brasil y la dejó a un paso del juicio oral. La Fiscalía de Río de Janeiro pidió formalmente que la causa sea elevada a debate y que se rechace el planteo de la defensa para que la joven pueda regresar a la Argentina mientras continúa el proceso.

Páez está acusada del delito de injuria racial, una figura que en Brasil tiene una pena de dos a cinco años de prisión y que, tras una reforma legal reciente, se equipara a una forma de racismo. El expediente se inició en enero, luego de que se viralizaran videos en los que se la ve realizando gestos hacia empleados de un bar en Ipanema. Desde entonces permanece en Río de Janeiro con libertad condicional, tobillera electrónica y prohibición de salir del país.

En un dictamen firmado por la fiscal Fabiola Souza Tardin Costa, el Ministerio Público rechazó el pedido de la defensa para que Páez pueda transitar el proceso en la Argentina. Según sostuvo la funcionaria, autorizar su regreso “comprometería la regularidad de la persecución penal”, especialmente ante la gravedad de la imputación y la política de “tolerancia cero” contra el racismo que rige en el país.

Para la acusación, permitir que la abogada vuelva a su país durante la etapa de instrucción podría generar demoras, dificultades operativas y debilitar los mecanismos de control judicial. Incluso advirtió que, en caso de una eventual condena, podría verse afectada la aplicación efectiva de la pena.

La defensa había cuestionado la validez de pruebas digitales, como los videos y registros audiovisuales del local, y sostuvo que no existió intención de cometer delito. También argumentó que Páez desconocía la normativa brasileña. Sin embargo, la Fiscalía desestimó esos planteos al considerar que existen testimonios y elementos suficientes para avanzar y que no se acreditó manipulación alguna de las pruebas.

En el tramo final de su presentación, el Ministerio Público solicitó la designación “con la mayor brevedad posible” de la audiencia de instrucción y juicio, invocando el principio de celeridad procesal.

Con este nuevo revés, la abogada argentina quedó formalmente encaminada a enfrentar un juicio oral, sin posibilidad -por ahora- de regresar al país mientras se define su situación judicial. Además, la Fiscalía recordó que el tratado bilateral de transferencia de personas condenadas entre Argentina y Brasil solo puede aplicarse una vez que exista una sentencia firme y con el consentimiento de ambos Estados. Por eso, consideró improcedente el planteo defensivo en esta etapa.