Deportes |EL ENTRENADOR SE JUGABA MUCHO ANTE LANÚS

Úbeda encontró el equipo en un partido importante

Aranda, uno de los puntos altos, dejó buenas sensaciones / Fotobaires

5 de Marzo de 2026 | 02:19
Claudio Úbeda consiguió oxígeno con una victoria sobresaliente de Boca ante Lanús como visitante. El entrenador se jugaba el cargo, pero cambió a tiempo y logró que el equipo juegue el mejor partido en mucho tiempo. Y parece haber encontrado un once confiable, luego de actuaciones decepcionantes anteriormente.

El Sifón estuvo en el ojo de la tormenta durante toda la semana, donde su continuidad pendió de un hilo en la previa del choque ante Lanús. Sin embargo, Boca respondió de gran manera, ya que tuvo una soberbia actuación ante un rival de fuste como Lanús.

Y la forma de gritar los goles, dejó en claro que fue un desahogo para Úbeda, ya que vio que los jugadores lo respaldaron en un momento complicado para él. Y él devolvió la confianza, dejando a casi todos los players hasta cerca del final del encuentro.

Con la victoria, tendrá confianza durante varios días, de cara al partido del próximo miércoles ante San Lorenzo en La Bombonera. Si bien encontró la fórmula, sabe que el rendimiento deberá repetirse.

EL FUTURO

Si bien restan muchos partidos del Torneo Apertura y el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadors, Juan Román Riquelme piensa en cambiar el entrenador para la segunda parte del año. A Claudio Úbeda se le vence el vínculo a fines de junio y estos partidos serán claves para su futuro. Más allá de esto, el presidente del Xeneize maneja algunos nombres importantes.

Uno es el de Néstor Lorenzo, quien actualmente dirige a la selección colombiana y que luego del Mundial, dejaría su cargo. El otro que aparece en el radar es Antonio Mohamed, quien está haciendo una gran campaña con el Toluca de México ya que salió bicampeón y es uno de los protagonistas del actual torneo mexicano.

