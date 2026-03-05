Arrestan a un empleado del Hogar del Padre Cajade

La detención de un trabajador del histórico Hogar del Padre Cajade sacudió en las últimas horas a la ciudad de La Plata. El acusado, identificado como G.D.F., fue arrestado en el marco de una causa por presuntos abusos sexuales cometidos contra menores que convivían en la institución.

La investigación está a cargo de la UFI N° 11, conducida por el fiscal Álvaro Garganta, quien solicitó la detención tras analizar las denuncias presentadas semanas atrás. Según consta en el expediente, los hechos habrían comenzado en 2015 y se habrían extendido durante varios años. En total, se investigan al menos seis episodios.

De acuerdo a los testimonios incorporados a la causa, los abusos se habrían producido dentro del hogar, que desde hace más de tres décadas alberga a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social. Algunas de las presuntas víctimas hoy son mayores de edad, mientras que otras tienen entre 15 y 18 años.

El imputado se desempeñaba como “educador popular” en la institución y también ocupaba un cargo jerárquico en el área provincial de Niñez y Adolescencia, del que fue apartado inmediatamente tras conocerse la denuncia. Desde el hogar confirmaron que fue desvinculado de sus funciones y que se le prohibió el ingreso a cualquiera de sus espacios, además de todo tipo de contacto con los chicos alojados allí.

La causa fue caratulada como “corrupción de menores, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal agravado, todos en concurso real”. La Justicia reconoce que se trata de una investigación compleja y no descarta que puedan surgir nuevas presentaciones en los próximos días. Tanto el hogar como el organismo provincial de Niñez acompañan a las presuntas víctimas.