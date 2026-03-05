Un imputado de abuso se tiró de un 4º piso y no sobrevivió

La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos
La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos
Momentos de extrema tensión se vivieron ayer al mediodía en el edificio del Fuero Penal de La Plata, ubicado en calle 8 entre 56 y 57, cuando un detenido se arrojó al vacío desde un cuarto piso y terminó impactando contra el vehículo del juez de garantías Eduardo Silva Pelossi.
El hecho, que terminó en tragedia, ocurrió alrededor de las 12.00 cuando el aprehendido se encontraba en una sala de la Defensoría Oficial N° 4 para cumplir un trámite vinculado a su expediente, bajo custodia del Servicio Penitenciario bonaerense.
Según se informó, tenía a los agentes cerca, pero no estaba esposado. Fue aprovechando esa circunstancia que, de manera repentina, el hombre decidió saltar por una ventana y cayó al suelo tras golpear contra un automóvil estacionado, sobre la calle 56, que pertenece al magistrado de mención.
De inmediato, en medio del revuelo que provocó el incidente, más los gritos del detenido, que sufrió varias fracturas, se solicitó la presencia del SAME. Los profesionales constataron la delicada situación, hicieron las maniobras habituales para poder subirlo a una camilla y lo derivaron al Hospital San Martín.
Ya cerca de las 18 se conoció la noticia de su fallecimiento. Lo identificaron como Miguel Sacarías y/o Zacarías.
El episodio quedó caratulado como “suicidio” y, nada habría tenido que ver un supuesto plan para fugarse, como indicaron algunos trascendidos.
El hombre se encontraba aprehendido desde el día anterior, en el marco de un sumario motorizado por una denuncia de “abuso sexual con acceso carnal”, con intervención de la UFI -N° 15- a cargo de la doctora Cecilia Corfield y con actuación preventiva de la comisaría sexta de Tolosa.
La situación generó conmoción entre empleados judiciales y personas que se encontraban en el edificio. Se investigan las causas en las que el detenido logró arrojarse pese a estar bajo custodia.
En medio del griterío propio por la actitud del detenido, hubo actividades alteradas dentro de la sede judicial. Una de ellas, por ejemplo, el juicio que se le sigue a Juan Ignacio Buzali, el ex marido de Carolina Piparo, por un embiste que provocó dos heridos (ver aparte).
Voceros del fuero indicaron que una de las funcionarias a cargo del proceso, apenas corrió la noticia que el recluso había caído sobre uno de los vehículos estacionados en el sector de los magistrados, tuvo que abandonar el recinto por unos minutos para tomar conocimiento del hecho. Lo mismo pasó en otras dependencias.
