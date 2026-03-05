Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales |Fuero Penal de La Plata

Un imputado de abuso se tiró de un 4º piso y no sobrevivió

Un imputado de abuso se tiró de un 4º piso y no sobrevivió
5 de Marzo de 2026 | 02:09
Edición impresa

Momentos de extrema tensión se vivieron ayer al mediodía en el edificio del Fuero Penal de La Plata, ubicado en calle 8 entre 56 y 57, cuando un detenido se arrojó al vacío desde un cuarto piso y terminó impactando contra el vehículo del juez de garantías Eduardo Silva Pelossi.

El hecho, que terminó en tragedia, ocurrió alrededor de las 12.00 cuando el aprehendido se encontraba en una sala de la Defensoría Oficial N° 4 para cumplir un trámite vinculado a su expediente, bajo custodia del Servicio Penitenciario bonaerense.

Según se informó, tenía a los agentes cerca, pero no estaba esposado. Fue aprovechando esa circunstancia que, de manera repentina, el hombre decidió saltar por una ventana y cayó al suelo tras golpear contra un automóvil estacionado, sobre la calle 56, que pertenece al magistrado de mención.

De inmediato, en medio del revuelo que provocó el incidente, más los gritos del detenido, que sufrió varias fracturas, se solicitó la presencia del SAME. Los profesionales constataron la delicada situación, hicieron las maniobras habituales para poder subirlo a una camilla y lo derivaron al Hospital San Martín.

Ya cerca de las 18 se conoció la noticia de su fallecimiento. Lo identificaron como Miguel Sacarías y/o Zacarías.

El episodio quedó caratulado como “suicidio” y, nada habría tenido que ver un supuesto plan para fugarse, como indicaron algunos trascendidos.

LE PUEDE INTERESAR

Un vecino, blanco de dos robos en pocas horas

LE PUEDE INTERESAR

Audiencia previa por el asesinato de una abogada

El hombre se encontraba aprehendido desde el día anterior, en el marco de un sumario motorizado por una denuncia de “abuso sexual con acceso carnal”, con intervención de la UFI -N° 15- a cargo de la doctora Cecilia Corfield y con actuación preventiva de la comisaría sexta de Tolosa.

La situación generó conmoción entre empleados judiciales y personas que se encontraban en el edificio. Se investigan las causas en las que el detenido logró arrojarse pese a estar bajo custodia.

ACTIVIDADES ALTERADAS

En medio del griterío propio por la actitud del detenido, hubo actividades alteradas dentro de la sede judicial. Una de ellas, por ejemplo, el juicio que se le sigue a Juan Ignacio Buzali, el ex marido de Carolina Piparo, por un embiste que provocó dos heridos (ver aparte).

Voceros del fuero indicaron que una de las funcionarias a cargo del proceso, apenas corrió la noticia que el recluso había caído sobre uno de los vehículos estacionados en el sector de los magistrados, tuvo que abandonar el recinto por unos minutos para tomar conocimiento del hecho. Lo mismo pasó en otras dependencias.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza

Arranca el Concejo platense con polémica y más de 300 expedientes

Anacleto y una idea que en la AFA no cayó bien

Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata

O’Higgins se ilusiona con pasar a los grupos de la Copa y podría enfrentar al Pincha o Boca

La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos

La lesión de Di María, el motivo de una demora

Cierra una zapatería con 8 décadas en el Centro
Últimas noticias de Policiales

Condenado por matar a Kim: el joven de 18 años, coautor del asesinato

Juicio al ex de Piparo: el nexo entre el robo y el embiste, un factor clave

La abogada argentina irá a juicio oral en Brasil

Una joven de 25 años denunció un aberrante ataque sexual en Berisso
Espectáculos
“¡La novia!”: amores y monstruos
Paramount compra a Warner: ¿cambia Hollywood para siempre?
Cibrián repone el musical que rompió los esquemas
¿Se viene la primera película de “Game of Thrones”?
La autora de “Belén” habló de su libro en la Ciudad
Información General
Científicos de La Plata: reconstruyen las primeras “redes sociales” de hace 13.000 años
Más saludos por el 142º aniversario de EL DIA
Condenaron a la ex consejera escolar de La Libertad Avanza por falso testimonio
Ante la competencia de importados, importante marca de electrodomésticos entró en concurso preventivo de acreedores
Hito naval en el Atlántico: a 110 años del corsario fantasma y del carguero que fue hundido
Deportes
VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza
El Ruso Ascacibar tuvo su primer gol en Boca
Úbeda encontró el equipo en un partido importante
Asumió Coudet: el Chacho tuvo su presentación en River
“Es el mejor técnico para este momento del equipo”
La Ciudad
Las barreras de la Ciudad: la odisea de viajar con la silla de ruedas
Cirugías suspendidas por la falta de un tomógrafo
Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata
El VPH preocupa: baja la vacunación y suben de casos en la Ciudad
Cierra una zapatería con 8 décadas en el Centro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla