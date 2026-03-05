Jueves con cielo gris, amenaza de lluvia y ráfagas de viento en La Plata

El tiempo seguía inestable esta semana en La Plata y alrededores. Para este jueves se espera cielo mayormente nublado, con baja probabilidad (40%) de lluvia y lloviznas hacia la tarde y la noche, ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y temperatura mínima de 17 grados y máxima de 25, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana, viernes, el organismo oficial pronosticó probabilidad (40%) de lluvias aisladas para toda la jornada, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y temperatura mínima de 17 grados y máxima de 24.

En tanto que el sábado se presentaría con cielo nublado a parcialmente nublado, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y temperatura mínima de 15 grados y máxima de 23.

