Comenzó la vacunación contra la bronquiolitis

La vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), el causante de la bronquiolitis, comenzó ayer en todo el país por disposición del Ministerio de Salud de la Nación. La estrategia está dirigida a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación y apunta a fortalecer la inmunidad de los recién nacidos desde el primer día de vida, anticipándose a la circulación del virus durante la temporada invernal.

Tanto el inicio como la finalización de la campaña responden a una decisión basada en datos epidemiológicos. La circulación del VSR suele intensificarse entre los meses de marzo y abril, por lo que se definió comenzar con la vacunación durante los primeros días de enero.

Este adelantamiento permite ampliar la ventana de protección y garantizar que una mayor cantidad de bebés llegue al período de mayor circulación del virus con inmunidad ya conferida. La fecha de cierre de la campaña, en tanto, se definirá en función del monitoreo permanente de la circulación viral.

Si bie el Ministerio de Salud de la Nación fue el encargado de adquirir y distribuir las dosis necesarias para alcanzar a la población objetivo, las provincias y municipios tienen a su cargo la aplicación efectiva de la vacuna en los centros de salud de sus territorios.

REQUISITOS

Las autoridades sanitarias recordó que aunque no se requiere contar con una órden médica para acceder a la vacunación, sí es necesario presentar una constancia que acredite la semana de gestación al momento de concurrir al vacunatorio.

La vacuna contra el VSR fue autorizada por la ANMAT para su uso en este grupo poblacional, luego de demostrar atributos de calidad, eficacia y seguridad. Su aplicación durante el embarazo permite la transferencia de anticuerpos al bebé, generando una protección efectiva frente a la bronquiolitis y la neumonía, dos de las principales causas de internación en menores de un año.

La experiencia de 2025 mostró resultados significativos. La estrategia alcanzó al 65% de la población objetivo y los datos preliminares evidenciaron una reducción del 62% en las hospitalizaciones y del 70% en los ingresos a terapia intensiva en menores de 6 meses, lo que consolidó el impacto sanitario de esta política preventiva.

El VSR es la principal causa de infecciones respiratorias agudas bajas en lactantes y representa una elevada carga para el sistema de salud.