Información General |ERA DE GENERAL BELGRANO. YA SON CUATRO LOS CASOS FATALES EN LA PROVINCIA EN LO QUE VA DEL AÑO

Hantavirus: murió una niña en el Hospital de Niños

13 de Enero de 2026 | 02:01
Edición impresa

El hantavirus volvió a cobrarse otra vida en la Provincia: una niña de 10 años oriunda de la ciudad de General Belgrano murió en un hospital de Niños de La Plata y con ella ya son al menos cuatro las víctimas fatales confirmadas por la enfermedad en territorio bonaerense durante estas dos primeras semanas de 2026.

La menor, identificada como Mía Rodríguez, falleció el pasado 8 de enero luego de contraer el virus. La confirmación del diagnóstico surgió de los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), en articulación con las autoridades sanitarias provinciales, según informó el municipio local.

Desde el Ejecutivo de General Belgrano indicaron que el caso fue abordado “siguiendo estrictamente los protocolos vigentes” y que, una vez confirmada la enfermedad, se activaron de inmediato las acciones epidemiológicas para controlar el foco. La niña vivía en el paraje rural Chas, donde el municipio implementó un bloqueo sanitario que incluyó tareas de desmalezamiento, fumigación y desratización, con el objetivo de reducir el riesgo de nuevos contagios.

El fallecimiento de la menor se suma a otros tres decesos ocurridos en distintos puntos de la provincia en lo que va del año. En un hospital de Pergamino murió un adolescente de 14 años, oriundo de San Andrés de Giles; un vecino de Chacabuco de 59 años falleció mientras estaba internado en una clínica de Junín; y en Mar del Plata, en tanto, se registró la muerte de un hombre de 33 años, cuyo caso fue validado por el área de Zoonosis municipal.

Fuentes sanitarias señalaron que si bien no se observa un brote fuera de lo habitual para esta época del año, la sucesión de muertes en un período corto refuerza la necesidad de mantener una vigilancia epidemiológica activa y sostenida.

Según el último boletín epidemiológico, el aumento estacional del hantavirus se da durante los meses de primavera y verano, cuando cerca del 70% de los casos se concentra entre noviembre y marzo. En ese contexto, durante 2025 se registró un incremento de casos acumulados en comparación con los tres años anteriores.

