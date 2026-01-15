El anillo de compromiso de Lali Espósito: cuánto cuesta y el significado del diseño

Lali Espósito sorprendió a sus seguidores al anunciar su casamiento con Pedro Rosemblat y, junto con la noticia, una joya acaparó todas las miradas: su anillo de compromiso, una pieza cargada de simbolismo y elegancia.

La artista eligió un diseño que se aleja del tradicional solitario. Se trata de un anillo de autor inspirado en el estilo “Toi et Moi” —“Tú y yo”, en francés—, una estética histórica que se caracteriza por llevar dos piedras principales enfrentadas, representando la unión de la pareja.

La joya combina dos diamantes de gran pureza, uno de talla cuadrada y otro redondo, montados sobre una estructura de oro amarillo de 18 quilates. El contraste entre las piedras refuerza el concepto del diseño, que simboliza el encuentro de dos individualidades.

Si bien Lali y Rosemblat optaron por no revelar el nombre de la joyería, se trataría de una pieza de diseño nacional. Especialistas en alta joyería estiman que un anillo de estas características, con diamantes de alta calidad y trabajo artesanal exclusivo, alcanza un valor millonario, que varía según la certificación de las gemas y su peso en quilates.

La antigüedad del anillo se remonta a 1796 cuando Napoleón Bonaparte se lo regaló a Josefina de Beauharnais. Con el correr de los años, los famosos siguieron eligiendo esta pieza. Celebridades como Jackie Kennedy, Megan Fox, Emily Ratajkowski y Ariana Grande fueron algunas de las que lo usaron.