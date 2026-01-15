La Plata: la Comuna clausuró otra obra de urbanización clandestina en la zona rural de 173 y 35

El dolor detrás de la tragedia en el incendio de La Plata: mensajes de despedida para la joven y a sus dos hijas
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
Escuchar esta nota
Agentes de la Municipalidad llevaron a cabo este mediodía un nuevo operativo de clausura de otra obra para el desarrollo de una urbanización clandestina, esta vez en 173 y 35. Según adelantaron fuentes comunales a EL DIA, se trataría de otro proyecto impulsado por el denominado “Grupo Futuro”, un emprendimiento que oferta lotes de manera ilegal en áreas rurales, a través de las redes sociales.
En ese contexto, agentes de la secretaría de Control Urbano, que trabajó en conjunto con la subsecretaría de Ordenamiento Territorial, incautó un camión con el que se estaban realizando obras de apertura de calles de forma ilegal, el cual ya se encuentra en el polo municipal.
Como viene publicando este diario, desde la semana pasada la Comuna se encuentra realizando diferentes operativos ante la detección del desarrollo de loteos ilegales en distintos barrios del partido, especialmente Abasto, Olmos y Melchor Romero, en zonas con indicadores rurales.
Funcionarios locales explicaron a EL DIA que, en función de lo establecido por el nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU) sancionado el año pasado y convalidado por el Estado provincial, estas infracciones motivan la aplicación de multas y sanciones.
En el caso del operativo de este mediodía, llevado a cabo en 173 y 35, fuentes oficiales afirmaron que la obra se encontraba desarrollándose por el denominado “Grupo Futuro”, que ofrece a través de las redes sociales la venta ilegal de loteos para vivienda en zona rural.
Ayer, la subsecretaria de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad, Eugenia Rodríguez Daneri, explicó en la redacción de EL DIA que se trata de un “nombre de fantasía” que no se encuentra registrado en Personas Jurídicas, por lo tanto la Comuna realizará una presentación en la justicia para que se investigue quiénes son los responsables que se encuentran detrás de este tipo de comercializaciones ilegales.
Al mismo tiempo, había advertido la funcionaria, las responsabilidades también caerán sobre los titulares de las tierras en cuestión, las que están destinadas a uso productivo rural del cinturón frutihortícola y no al desarrollo de viviendas urbanas.
De este grupo la Comuna ya detectó el intento de comercialización de lotes de 300 metros cuadrados en nueve macizos indivisos de la periferia.
