Moria Casán, enojada con el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "Me parece un horror"

La actriz y conductora Moria Casán habló del casamiento de Lali Espósito, quien se acaba de comprometer con Pedro Rosemblat y que mantiene con la diva un vínculo muy cercano, y, fiel a su estilo, dio su opinión de la boda.

"Nos vamos de casamiento, se nos casa Lali", comentó una de las panelistas de La mañana con Moria, pero la conductora sorprendió con su respuesta, con un tono de enojo: "¡Qué horror! ¿Qué hacés? ¿Estás loca? ¿Cómo te vas a casar? Una mujer empoderada, divina".

"¿Por qué no pensás que se casa Pedro?", le preguntó a Moria Casán otro de los panelistas, según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas, pero ella respondió: "No, porque a Pedro lo tenemos en el freezer. No contesta, no viene, está muy alzado en pony. No lo quiero porque lo llamaron de producción y dijeron, ‘¿podés venir en algún momento? No, no, no, no puedo, no puedo, no puedo’. Y después lo volvieron a llamar, dije, bueno, en algún momento cuando estés más desocupado. ‘No, no, no, nunca puedo, nunca puedo’. Nos freezó, te freezamos a vos, mi amor".

"Estuviste un día en mi casa y ni te conocí, mi amor. Estás con Lali, calmate, bebé, que todo sube, todo baja. No me gusta que se case, no quiero. Te quiero igual, Lali, querida", agregó la One, que mantiene un vínculo muy cercano con la artista, inclusive participó en varios de sus shows con el tema “¿Quiénes son?”, inspirado en frases icónicas de la diva.

Moria aseguró que no sería la madrina de la boda: "Me preguntaron si quería, si podía ser madrina, ni siquiera se me ocurre ser madrina porque tendrás otra gente más importante, obviamente, en tu círculo afectivo. Te hago de cortejo, pero no puedo creer que una mujer tan empoderada se case. ¿Qué le pasó?".