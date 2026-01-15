Agustín Auzmendi ya es oficialmente jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata. Si bien el delantero está desde el martes en La Plata, tras lo que fue la revisión médica y la rúbrica del contrato, el Lobo lo presentó oficialmente en sus redes.

Auzmendi, que ya forma parte del plantel de Gimnasia, no participó del amistoso ante Lanús, en Abasto, sino que se limitó a realizar diversos trabajos de reacondicionamiento físico, a diferencia del resto, que llevó adelante los dos partidos programados.

Si bien no hay nada confirmado, es posible que el próximo sábado, cuando Gimnasia enfrente a Agropecuario, sume sus primeros minutos.