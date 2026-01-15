La bandera argentina de Plaza Moreno quedó destrozada y enganchada de un árbol tras la tormenta en La Plata

En fotos y video.- El paso de la tormenta fugaz por La Plata: el fuerte viento dejó secuelas
La fuerte tormenta que azotó a La Plata castigó a varios barrios, entre cortes de luz y calles anegadas. Sin embargo, el mayor impacto fue lo ocurrido con la bandera argentina en Plaza Moreno, sobre 14 y 53.
Es que por los fuertes vientos y la intensa tormenta que duró algunos minutos, la bandera nacional voló hasta engancharse en un árbol y quedó destrozada. Personal municipal tuvo que recurrir a una grúa para rescatarla.
Rápidamente, tras el reporte de los vecinos, efectivos del Comando de Patrullas se acercaron a la esquina de 14 y 53, zona donde flamea la bandera todos los días, a pocos metros del mural del Papa Francisco.
Los próximos trabajos del Municipio serán restaurarla, en caso de que se pueda, o bien, reemplazar el objeto de alto valor para La Plata. Por lo pronto, desde la Dirección de Hidrometeorología de la Comuna señalaron: “Ya terminó de cruzar el área de tormentas más intensas por La Plata. Quedan precipitaciones leves a moderadas hasta aproximadamente las 19 h y luego mejorarán las condiciones de manera definitiva”.
