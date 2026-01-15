Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La bandera argentina de Plaza Moreno quedó destrozada y enganchada de un árbol tras la tormenta en La Plata

15 de Enero de 2026 | 17:45

Escuchar esta nota

La fuerte tormenta que azotó a La Plata castigó a varios barrios, entre cortes de luz y calles anegadas. Sin embargo, el mayor impacto fue lo ocurrido con la bandera argentina en Plaza Moreno, sobre 14 y 53. 

Es que por los fuertes vientos y la intensa tormenta que duró algunos minutos, la bandera nacional voló hasta engancharse en un árbol y quedó destrozada. Personal municipal tuvo que recurrir a una grúa para rescatarla. 

Rápidamente, tras el reporte de los vecinos, efectivos del Comando de Patrullas se acercaron a la esquina de 14 y 53, zona donde flamea la bandera todos los días, a pocos metros del mural del Papa Francisco. 

Los próximos trabajos del Municipio serán restaurarla, en caso de que se pueda, o bien, reemplazar el objeto de alto valor para La Plata. Por lo pronto, desde la Dirección de Hidrometeorología de la Comuna señalaron: “Ya terminó de cruzar el área de tormentas más intensas por La Plata. Quedan precipitaciones leves a moderadas hasta aproximadamente las 19 h y luego mejorarán las condiciones de manera definitiva”.

 

