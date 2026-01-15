Trompadas en pleno centro, caos y siete aprehendidos

Un nuevo episodio de violencia volvió a sacudir el centro de La Plata durante la noche del último martes, cuando dos grupos de jóvenes protagonizaron una brutal pelea a golpes en 7 y 50. El enfrentamiento terminó con siete personas aprehendidas, entre ellas dos menores de edad. El hecho motivó la rápida intervención del Comando de Patrullas. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que varios jóvenes se encontraban participando de una riña en plena vía pública, con golpes de puño, empujones e insultos que se extendieron desde la vereda de Plaza San Martín hasta la calzada.

La violenta escena afectó el tránsito vehicular y obligó a algunos conductores a detener su marcha para evitar mayores incidentes. Parte del enfrentamiento quedó registrado por cámaras de seguridad, lo que permitió una actuación policial inmediata para dispersar la pelea. Los aprehendidos, cuyas edades oscilan entre los 17 y 21 años, fueron trasladados a la Comisaría Primera.