La Ciudad |BREVES

Crecen las quejas por los altos pastizales en un sector de La Loma

Crecen las quejas por los altos pastizales en un sector de La Loma

15 de Enero de 2026 | 03:06
Crecen los reclamos por los pastizales en distintas zonas del casco urbano platense. En La Loma, observan que desde 21 a 23 por calle 39 hay “altísimos pastizales, tanto en las veredas de las viviendas particulares como en un predio que está en la mano de los impares, en 39 entre 22 y 23”. Aseguran que “eso ha generado que se arrojen residuos en los tramos con falta de mantenimiento”

 

