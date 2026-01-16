Provincia volvió a convocar a los gremios para continuar con la paritaria salarial
Cortes de agua y luz en La Plata: siguen los reclamos y crece la preocupación
Violenta pelea de tránsito en La Plata: un conductor se bajo y golpeó a un chofer de la línea 273
A partir de febrero, nuevo esquema en La Plata para el pago de los tributos que abonan los comercios
Se reunió la mesa política del Gobierno con la reforma laboral como tema principal
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Médicos bonaerenses exigen paritarias y denuncian pérdida salarial “histórica”
Veinte tiros contra una vivienda y un barrio atravesado por el temor
VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
Nuevo operativo en otro loteo ilegal y denuncia en la Justicia
Un hombre sufrió quemaduras leves tras un incendio en la zona oeste de La Plata
Bomba en Estudiantes: ¿Marcos Rojo podría o no pegar la vuelta?
Sorpresa en el nuevo parte médico de Bastián: tiene múltiples fracturas de cráneo
En libertad condicional robó en una panadería de La Plata y lo detuvo la policía
Allanaron la casa del ex novio de Romina Gaetani: la Justicia ordenó el procedimiento ¿Qué buscaban?
Viernes con alivio térmico después de la lluvia: cómo estará el tiempo el fin de semana en La Plata
VTV “salada”: ya roza los $100.000 y en un año casi duplicó su costo
Vecinos de Gonnet piden más bidones de agua para afrontar el verano
Para criar a un niño se necesitaron $586.627 mensuales en diciembre
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
AFA: amplían la causa por la mansión de Pilar y citan a Faroni
Elogios del FMI por las reservas y confirman la misión en febrero
Un apagón en CABA y el Conurbano afectó a más de 800 mil usuarios
