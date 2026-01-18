Seis pescadores fueron rescatados en la Playa Municipal de Berisso tras la crecida del río
Seis pescadores fueron rescatados en la Playa Municipal de Berisso tras la crecida del río
VIDEO.- Feroz incendio a metros de la cárcel de Gorina: "Los vecinos hacemos guardias"
El Tren Roca no llega a La Plata este domingo por obras: cómo funcionará mañana
Fotos y video | Atraparon en pleno Centro a un pirómano tras el incendio de seis contenedores de basura
Una motociclista se encuentra en estado crítico tras un despiste en la Av. 520
“Por el basural”: vecinos de Tolosa ante una invasión de ratas
El Gobierno busca acelerar el tratamiento de la reforma laboral en el Senado para febrero
"Habrá respuesta": Irán advirtió a la Argentina tras la decisión de declarar a la Fuerza Quds como grupo terrorista
En un veloz operativo, frustraron la fuga de un ladrón tras el robo en una casa de La Plata
Acerías Berisso: el exgerente habló tras el escrache y el cierre de la fábrica
Tragedia en España: un choque entre dos trenes de alta velocidad dejó al menos 21 muertos
Ingresó el crédito chino para reactivar una represa hidroeléctrica en Santa Cruz, paralizada desde 2023
"Vil mentira": el enojo de Mirtha Legrand ante los rumores de romance entre Juana Viale y Macri
Al menos 16 muertos por incendios forestales en el centro-sur de Chile
Corrupción en la AFA: Toviggino en un escándalo por viajes al exterior con aviones privados que superan los US$ 7 millones
VIDEO. Qué se sabe del brutal ataque a un joven en Los Hornos que lo dejó gravemente herido
Presentan en La Plata un proyecto para declarar persona no grata a Milagro Sala
Reforma laboral: el Gobierno negocia votos en el Senado mientras sindicatos y gobernadores disputan poder y cajas
Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
Por fin una buena noticia: nacieron dos gemelas y un trillizo sanos en La Plata
"Si quiere decirme algo...": el cruce de Lisandro Martínez con una ex estrella del United tras la victoria en el derbi
Locura en la zona oeste de La Plata: discutió con su pareja, lo atropelló en la 520 y casi lo mata
La agenda deportiva del domingo da inicio a un certamen nacional
Jorge Rial cargó contra el Chaqueño Palavecino tras su aparición con Milei
Domingo ventoso y con alerta por la crecida del Río de la Plata
Mar del Plata alcanza 75 % de ocupación al iniciar el tercer fin de semana de enero
Volcó en Diagonal 73, dio positivo en alcoholemia y le secuestraron el auto en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Vecinos de Tolosa compartieron su malestar al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896) por una invasión de ratas con la que lidian a causa de un basural.
“Por el basural que hay en la esquina, aparecieron en nuestras casas tremendas ratas”, mencionaron los frentistas en referencia a la cuadra de 527 entre 121 y 122.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí