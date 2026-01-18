Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

“Por el basural”: vecinos de Tolosa ante una invasión de ratas

18 de Enero de 2026 | 19:54

Vecinos de Tolosa compartieron su malestar al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896) por una invasión de ratas con la que lidian a causa de un basural. 

“Por el basural que hay en la esquina, aparecieron en nuestras casas tremendas ratas”, mencionaron los frentistas en referencia a la cuadra de 527 entre 121 y 122.

 

