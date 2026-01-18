“Por el basural”: vecinos de Tolosa ante una invasión de ratas

Vecinos de Tolosa compartieron su malestar al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896) por una invasión de ratas con la que lidian a causa de un basural.

“Por el basural que hay en la esquina, aparecieron en nuestras casas tremendas ratas”, mencionaron los frentistas en referencia a la cuadra de 527 entre 121 y 122.