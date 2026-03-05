Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

Abusos en el Hogar del Padre Cajade: se negó a declarar el único acusado

Abusos en el Hogar del Padre Cajade: se negó a declarar el único acusado
5 de Marzo de 2026 | 15:34

Escuchar esta nota

La investigación por los presuntos delitos contra la integridad sexual en el Hogar del Padre Cajade sumó un capítulo clave en los tribunales de La Plata. El hombre bajo sospecha, quien cumplía tareas de coordinación en la institución de la calle 643, enfrentó su primera audiencia ante la fiscalía pero optó por su derecho constitucional de no declarar.

El fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la UFI número 11, lideró el acto procesal. A pesar de la expectativa por conocer su versión de los hechos, el detenido no brindó precisiones sobre las graves denuncias que pesan en su contra. Así, la causa mantiene su curso con una acumulación de pruebas que complican su situación procesal.

La Justicia reconoce que se trata de una investigación compleja y no descarta que puedan surgir nuevas presentaciones en los próximos días.

LEA TAMBIÉN

Avanza la investigación por el empleado del Hogar del Padre Cajade acusado de abuso, que fue arrestado

La detención del implicado ocurrió tras una serie de testimonios, que señalan una cantidad de seis episodios abusivos contra menores de edad que residían en el hogar. Los relatos de las víctimas, obtenidos a través de dispositivos de escucha especializada, resultaron fundamentales para que la justicia ordenara la captura inmediata del sospechoso. El silencio del imputado no detiene el avance del expediente.

La fiscalía analiza ahora la posibilidad de solicitar la prisión preventiva, mientras recolecta nuevos elementos que refuercen la acusación inicial de "corrupción de menores, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal agravado, todos en concurso real".  Tanto el hogar como el organismo provincial de Niñez acompañan a las presuntas víctimas.

Quién es el acusado

El imputado se desempeñaba como “educador popular” en la institución y también ocupaba un cargo jerárquico en el área provincial de Niñez y Adolescencia, del que fue apartado inmediatamente tras conocerse la denuncia. Desde el hogar confirmaron que fue desvinculado de sus funciones y que se le prohibió el ingreso a cualquiera de sus espacios, además de todo tipo de contacto con los chicos alojados allí.

Los hechos

Los abusos se habrían producido dentro del hogar, que desde hace más de tres décadas alberga a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social. Algunas de las presuntas víctimas hoy son mayores de edad, mientras que otras tienen entre 15 y 18 años. Los hechos habrían comenzado en 2015 y se habrían extendido durante varios años. A su vez, entre 2018 y 2020 se convirtió en el cuidador y educador de la víctima, proliferando los abusos. En total, se investigan al menos seis episodios.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

En detalle, la oferta salarial de la Provincia que fue aprobada por estatales y analizan los docentes

Cómo es el "Sistema Argentino" que le presentó Gimnasia a Tapia, alternativo a las SAD: reacciones en la AFA

Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata

De la Caja de Kinesiólogos a Troglio: avanza la investigación de la presunta megaestafa inmobiliaria en La Plata

"El mejor playero de La Plata": se jubiló tras 45 años y le armaron una fiesta de despedida en la estación de servicio

Estudiantes y Central, ¿juegan la Supercopa? La lesión de Di María, el motivo de una demora

Cierra una zapatería con 8 décadas en el Centro

Foster Gillett irá a concurso con Rampla y ¿le hará juicio a Estudiantes?
Últimas noticias de Policiales

Triple choque y vuelco en La Plata: tres heridos y un amplio operativo de emergencia

VIDEO.- Así fue la persecución que terminó con tres detenidos en La Plata

Identificaron a los tres delincuentes que cayeron presos tras una persecución en La Plata

Habló la influencer de La Plata que se accidentó en Pinamar con un cuatri: "Estoy dando una lucha grande"
Deportes
El TAS ratificó la sanción a varios futbolistas nacionalizados en Malasia, entre ellos un ex delantero de Gimnasia
Llega a La Plata una velada de boxeo con peleas, exhibiciones y homenajes
De un "20 por ciento" a "no posee derechos económicos": Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo a Fluminense
Comenzaron las obras y se viene la pantalla led en el estadio de Gimnasia
Faustino Oro brilló en Moscú pero no le alcanzó para obtener la tercera norma y convertirse en Gran Maestro
La Ciudad
Preocupación en el colegio Albert Thomas de La Plata: apareció otro alacrán y ya es el segundo en una semana
Encuentro entre Alak y la embajadora de la Soberana Orden de Malta
Detectan más conexiones eléctricas ilegales en La Plata y anticipan acciones económicas y penales
Docentes del Albert Thomas denuncian que fueron "desplazados" y se movilizaron en La Plata
De estar preso a fundar una biblioteca en La Plata: "Antes me gustaba la esquina, ahora me gustan los libros"
Espectáculos
La confesión más dolorosa de Harry Styles sobre Liam Payne: “Perderlo fue muy difícil”
Britney Spears terminó presa por conducir ebria: qué pasó con la cantante
Taylor Swift eligió una fecha con mucho significado para su casamiento con Travis Kelce
El regreso más esperado: Fran Gómez y Nachito Saralegui llegan juntos a Luzu para hacer "Flashando secuencia"
A sus 82 años, las divertidas fotos de Susana Giménez en traje de baño  
Información General
“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia quedaron varados en medio del conflicto en Medio Oriente
Italia, ante un nuevo referéndum: ¿de qué trata y por qué el "voto bonaerense" puede ser clave?
Mauro Sergio, de mal en peor: la fábrica textil más importante de Mar del Plata suspende a 175 trabajadores
Aumentan los peajes en los accesos a CABA: los nuevos valores
Día de la Abstinencia Digital: por qué se celebra, beneficios y las 5 claves para desconectarse

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla