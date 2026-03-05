Triple choque y vuelco en La Plata: tres heridos y un amplio operativo de emergencia

VIDEO. Así fue la persecución que terminó con tres detenidos en La Plata
Un fuerte accidente de tránsito que involucró a tres autos y una moto generó momentos de tensión este miércoles en la zona norte de La Plata. El siniestro ocurrió en la intersección de 31 y 467, donde uno de los vehículos terminó volcado sobre la calzada y al menos tres personas resultaron heridas.
De acuerdo con la información policial, el hecho fue advertido tras un llamado al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que comisionó a personal de seguridad y emergencias al lugar. Al arribar, los efectivos constataron que se trataba de una colisión múltiple entre tres automóviles y una motocicleta, con importantes daños materiales.
Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos terminó volcado sobre uno de sus laterales en plena calle, mientras que otro auto sufrió severos daños en la parte frontal. La motocicleta también quedó caída a un costado de la calzada.
En el lugar tres personas resultaron heridas, por lo que se solicitó la presencia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME). Los equipos de salud trasladaron a dos de los lesionados a centros de salud de la zona para una mejor evaluación, mientras que otra persona fue asistida en el lugar.
Además del SAME, en el operativo trabajaron bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil y móviles de Guardia Urbana, que colaboraron con la asistencia y el ordenamiento del tránsito. Las arterias fueron perimetradas por seguridad, mientras se aguardaba la llegada de los peritos para determinar cómo se produjo el choque.
El siniestro generó gran preocupación entre los vecinos, ya que el impacto fue de tal magnitud que varios residentes salieron de sus casas al escuchar el fuerte estruendo provocado por la colisión. Ahora las autoridades buscan establecer la mecánica del accidente.
