Analistas que consulta el BCRA ajustaron al alza sus pronósticos de inflación para el 2026

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina reflejó un empeoramiento en las previsiones inflacionarias. Según el informe correspondiente a febrero, los analistas privados ajustaron al alza todas sus proyecciones sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De acuerdo al relevamiento, los especialistas estiman que la inflación de febrero será del 2,7%, un valor que supera en 0,6 puntos porcentuales el pronóstico que habían realizado en el REM anterior para ese mismo mes.

Las previsiones también fueron corregidas para marzo. Mientras que anteriormente se esperaba un 2,2%, ahora los analistas calculan que la inflación rondará el 2,5%.

En cuanto a abril, la proyección pasó de 1,9% a 2,2%, lo que indica que el IPC seguirá por encima del 2% mensual durante el primer cuatrimestre del año.

Según las estimaciones del mercado, recién en mayo podría registrarse un dato por debajo de ese nivel, con una inflación proyectada del 1,9%.

Las expectativas también cambiaron para el acumulado anual. Mientras que en el REM anterior los analistas proyectaban una inflación del 22,5% para 2026, ahora estiman que podría alcanzar el 26,1%.