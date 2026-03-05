Donald Trump recibió a Messi y al plantel del Inter Miami en la Casa Blanca: "Es mejor que Pelé"

Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento
Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento
“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia quedaron varados en medio del conflicto en Medio Oriente
Abusos en el Hogar del Padre Cajade: se negó a declarar el único acusado
"Es mejor que Pelé": Donald Trump recibió a Messi y al plantel del Inter Miami en la Casa Blanca
Preocupación en el colegio Albert Thomas de La Plata: apareció otro alacrán y ya es el segundo en una semana
Bomba de River: críticas duras hacia la AFA y deja el Comite Ejecutivo, ¿se alinea a Estudiantes?
VIDEO.- Así fue la persecución que terminó con tres detenidos en La Plata
Con cruces por la inseguridad, el Concejo local reanudó la actividad
Analistas que consulta el BCRA ajustaron al alza sus pronósticos de inflación para el 2026
Mahiques juró como ministro de Justicia con dos temas clave en agenda: designación de jueces y la Corte
De la Caja de Kinesiólogos a Troglio: avanza la investigación de la presunta megaestafa inmobiliaria en La Plata
El TAS ratificó la sanción a varios futbolistas nacionalizados en Malasia, entre ellos un ex delantero de Gimnasia
Detectan más conexiones eléctricas ilegales en La Plata y anticipan acciones económicas y penales
El dólar retoma la tendencia alcista y cerró por encima de los $1.400
Habló la influencer de La Plata que se accidentó en Pinamar con un cuatri: "Estoy dando una lucha grande"
Triple choque y vuelco en La Plata: tres heridos y un amplio operativo de emergencia
Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata
Mauro Sergio, de mal en peor: la fábrica textil más importante de Mar del Plata suspende a 175 trabajadores
Britney Spears terminó presa por conducir ebria: qué pasó con la cantante
Taylor Swift eligió una fecha con mucho significado para su casamiento con Travis Kelce
Italia, ante un nuevo referéndum: ¿de qué trata y por qué el "voto bonaerense" puede ser clave?
"El robo más tierno que ví": venta de cartas de amor en Plaza Malvinas se hace viral de La Plata al país
VIDEO.- Invasión de lagartijas en un edificio de La Plata ¿Qué dicen los expertos?
Así es el penthouse de la Torre Kent que entrega Yacoub Real Estate & Developers en los próximos días
Los jueces bonaerenses reclaman a la Provincia aumento salarial y mejores condiciones laborales
"El mejor playero de La Plata": se jubiló tras 45 años y le armaron una fiesta de despedida en la estación de servicio
El regreso más esperado: Fran Gómez y Nachito Saralegui llegan juntos a Luzu para hacer "Flashando secuencia"
Los jóvenes platenses que siguen viviendo con sus padres: crisis, presión y convivencia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Lionel Messi y el plantel de Inter Miami visitan la Casa Blanca para encontrarse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La reunión se trata de una tradición en el deporte de Estados Unidos, ya que, la Casa Blanca recibe todos los años a los equipos que lograron títulos en los diferentes deportes y el Inter Miami fue campeón en la Major League Soccer (MLS).
El plantel hizo su entrada y, minutos después, Messi hizo lo propio acompañado de Donald Trump y otros funcionarios. Luego de ello, Trump se paró frente a un atril en la sala y comenzó su discurso con palabras sobre el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.
Al darle la bienvenida a Messi, Trump expresó: "Hoy estamos encantados de recibir a los campeones de la Copa MLS 2025, Inter Miami... y es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes: ¡bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi!". Y luego valoró: “Leo, vos viniste y ganaste. Eso, con toda la presión, no lo hacen muchos”.
Luego, contó: "¿Sabes quién viene hoy?, me dijo mi hijo. Mirá que estoy con bastantes temas, le respondí. Es Lionel Messi. Cómo no. Es un honor decir lo que ningún presidente ha dicho antes: Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi. Mi hijo es un gran fanático tuyo y de (Cristiano) Ronaldo", bromeó Donald Trump. Además, agregó: "Es un honor recibir al equipo campeón".
Se trata de la primera visita de Messi a la Casa Blanca. Cabe recordar que en enero de 2025 había sido invitado por Joe Biden para entregarle la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de Estados Unidos, pero el capitán de la Selección argentina no pudo asistir por problemas de agenda.
Tras este compromiso en Washington, el Inter Miami jugará el sábado ante DC. United, que hace como local en Baltimore, ciudad cercana a la Casa Blanca, en un partido válido por la tercera fecha de la MLS.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí