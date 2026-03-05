Donald Trump recibió a Messi y al plantel del Inter Miami en la Casa Blanca: "Es mejor que Pelé"

Lionel Messi y el plantel de Inter Miami visitan la Casa Blanca para encontrarse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La reunión se trata de una tradición en el deporte de Estados Unidos, ya que, la Casa Blanca recibe todos los años a los equipos que lograron títulos en los diferentes deportes y el Inter Miami fue campeón en la Major League Soccer (MLS).

El plantel hizo su entrada y, minutos después, Messi hizo lo propio acompañado de Donald Trump y otros funcionarios. Luego de ello, Trump se paró frente a un atril en la sala y comenzó su discurso con palabras sobre el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Al darle la bienvenida a Messi, Trump expresó: "Hoy estamos encantados de recibir a los campeones de la Copa MLS 2025, Inter Miami... y es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes: ¡bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi!". Y luego valoró: “Leo, vos viniste y ganaste. Eso, con toda la presión, no lo hacen muchos”.

Luego, contó: "¿Sabes quién viene hoy?, me dijo mi hijo. Mirá que estoy con bastantes temas, le respondí. Es Lionel Messi. Cómo no. Es un honor decir lo que ningún presidente ha dicho antes: Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi. Mi hijo es un gran fanático tuyo y de (Cristiano) Ronaldo", bromeó Donald Trump. Además, agregó: "Es un honor recibir al equipo campeón".

Se trata de la primera visita de Messi a la Casa Blanca. Cabe recordar que en enero de 2025 había sido invitado por Joe Biden para entregarle la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de Estados Unidos, pero el capitán de la Selección argentina no pudo asistir por problemas de agenda.

Tras este compromiso en Washington, el Inter Miami jugará el sábado ante DC. United, que hace como local en Baltimore, ciudad cercana a la Casa Blanca, en un partido válido por la tercera fecha de la MLS.