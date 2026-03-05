Britney Spears fue liberada tras ser arrestada por conducir ebria

VIDEO. Así fue la persecución que terminó con tres detenidos en La Plata
La cantante Britney Spears fue detenida en California tras ser interceptada por la policía bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. El episodio ocurrió el miércoles por la noche en el Condado de Ventura.
De acuerdo con la información difundida por medios estadounidenses, la artista de 44 años fue detenida alrededor de las 21:30 luego de que agentes de la California Highway Patrol (Patrulla de Carreteras de California) frenaran su vehículo durante un control.
Tras el procedimiento, Spears fue arrestada y trasladada bajo custodia y, según reportó el portal TMZ, la cantante fue esposada en el lugar y permaneció detenida durante varias horas.
Los registros oficiales indican que la intérprete recuperó la libertad cerca de las 6 de la mañana del jueves, bajo la modalidad conocida como “citación y liberación”, un procedimiento mediante el cual el acusado queda en libertad pero debe presentarse posteriormente ante la Justicia.
En ese marco, Spears deberá comparecer ante un tribunal por este incidente el próximo 4 de mayo. Por el momento, las autoridades no brindaron más detalles sobre el episodio ni sobre las circunstancias exactas que derivaron en la detención. Tampoco hubo declaraciones públicas por parte de la artista ni de sus representantes.
