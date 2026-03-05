Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento
Una tragedia sacude al pueblo de Rawson, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Un adolescente de 14 años que conducía un auto junto a otros menores provocó un choque frontal en la Ruta Provincial 30, a la altura del kilómetro 476, en jurisdicción del municipio de Chivilcoy. Como consecuencia del impacto murió un hombre de 52 años y varias personas resultaron heridas, entre ellas dos menores.
El siniestro ocurrió cerca de las 11.20 de la mañana. Según las primeras reconstrucciones, el Volkswagen Gol Trend manejado por el chico perdió el control, cruzó de carril y chocó de frente contra el vehículo que conducía Rodolfo Marcelo López, vecino de Rawson. Tras el primer impacto, el auto también terminó embistiendo a una camioneta Volkswagen Amarok. El conductor de la camioneta logró salir ileso.
López murió en el acto producto de la violencia del choque. Su acompañante, Eliana Orellano (38), fue trasladada al hospital con traumatismo de cráneo, contusión pulmonar, fractura de clavícula izquierda y una lesión en la rodilla. De acuerdo al parte médico, se encuentra lúcida y permanece bajo observación.
El adolescente que conducía el Gol sufrió lesiones graves y debió ser internado en terapia intensiva con politraumatismos, traumatismo de cráneo, contusión pulmonar y cortes en uno de sus brazos. En el mismo vehículo viajaban otros dos menores: un acompañante de 16 años, que permanece estable en cuidados intensivos, y otro chico de 14, con politraumatismos leves y escoriaciones, internado en el área de Pediatría.
Un vecino que asistió a las víctimas relató los dramáticos momentos posteriores al choque. “Había quedado atrapado dentro del habitáculo junto a la mujer. Lamentablemente falleció unos minutos antes de que llegaran las ambulancias y los bomberos. Fue un momento muy feo que me tocó vivir”, contó al medio local La Razón de Chivilcoy.
Los primeros indicios señalan que el auto utilizado por los menores pertenecería a la familia del adolescente, quien lo habría tomado sin autorización de los adultos responsables.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y ambulancias del SAME, mientras que la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción en turno del Departamento Judicial Mercedes.
“Por el momento, la Fiscalía minoril que interviene en la causa no tomó declaración al menor que conducía uno de los vehículos involucrados, debido a que se encuentra internado en el Hospital Municipal”, explicó el comisario mayor Miguel Ángel Costa.
La muerte de López generó una profunda conmoción en Rawson, donde era una persona muy conocida y apreciada. Padre de Sara, fue despedido por familiares, amigos y vecinos. Sus restos fueron velados en la sala de la empresa Quevedo y posteriormente trasladados al cementerio local en medio de una emotiva despedida.
El caso también vuelve a poner el foco en el marco legal vigente. Según la Ley 22.278, un adolescente de 14 años es considerado no punible, por lo que no puede ser juzgado ni condenado penalmente. En ese contexto, la responsabilidad civil podría recaer sobre los padres o el titular registral del vehículo involucrado.
