El dólar mayorista retoma las alzas este jueves y se consolida por encima de los $1.400.
Ocurre en medio de la tensión en los mercados globales, afectados por la guerra en Medio Oriente y que impulsan un fortalecimiento de la divisa estadounidense frente al resto de las monedas.
El dólar mayorista trepa $8,50 hasta los $1.409 para la venta.
La city evalúa hasta dónde puede impactar la presión sobre tipo de cambio que ejerce la aversión al riesgo de los inversores por la guerra en Medio Oriente, que llevó al dólar a revalorizarse frente a otras monedas.
En el segmento minorista, la divisa sube 0,7% en el Banco Nación y se vende a $1.430.
En paralelo, el dólar blue baja a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta.
En el segmento financiero, el dólar contado con liquidación (CCL) cotiza estable a $1473,86. Mientras que el dólar MEP sube 0,2% a $1431,16.
El dólar tarjeta o turista, que surge de aplicar un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias sobre el dólar oficial minorista, se ubica en $1.859.
En tanto, el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza prácticamente sin variaciones a $1464,34.
El tipo de cambio promedio esperado se ubicaba en $1.475 por dólar para febrero de 2026, lo que implicó una baja de $39,7 respecto del REM anterior.
Para marzo, la proyección había descendido a $1.502 (-$42,6), mientras que para abril se estimó un dólar de $1.526 (-$44,3).
Hacia mediados de año, el REM anterior proyectó un dólar de $1.549 en mayo, $1.577 en junio y $1.604 en julio, en todos los casos con revisiones a la baja frente a la encuesta previa, lo que refuerza la expectativa de un ritmo de depreciación acotado.
POR MES*
