Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

Cotización del dólar miércoles 5 de marzo de 2026: retomó la tendencia alcista y cerró por encima de los $1.400

Cotización del dólar miércoles 5 de marzo de 2026: retomó la tendencia alcista y cerró por encima de los $1.400
5 de Marzo de 2026 | 17:52

Escuchar esta nota

El dólar mayorista retoma las alzas este jueves y se consolida por encima de los $1.400.

Ocurre en medio de la tensión en los mercados globales, afectados por la guerra en Medio Oriente y que impulsan un fortalecimiento de la divisa estadounidense frente al resto de las monedas.

El dólar mayorista trepa $8,50 hasta los $1.409 para la venta.

La city evalúa hasta dónde puede impactar la presión sobre tipo de cambio que ejerce la aversión al riesgo de los inversores por la guerra en Medio Oriente, que llevó al dólar a revalorizarse frente a otras monedas.

En el segmento minorista, la divisa sube 0,7% en el Banco Nación y se vende a $1.430.

En paralelo, el dólar blue baja a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta.

LE PUEDE INTERESAR

Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento

LE PUEDE INTERESAR

Tendencia a la baja: los préstamos en pesos volvieron a caer en febrero

En el segmento financiero, el dólar contado con liquidación (CCL) cotiza estable a $1473,86. Mientras que el dólar MEP sube 0,2% a $1431,16.

El dólar tarjeta o turista, que surge de aplicar un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias sobre el dólar oficial minorista, se ubica en $1.859.

En tanto, el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza prácticamente sin variaciones a $1464,34.

El tipo de cambio promedio esperado se ubicaba en $1.475 por dólar para febrero de 2026, lo que implicó una baja de $39,7 respecto del REM anterior.

Para marzo, la proyección había descendido a $1.502 (-$42,6), mientras que para abril se estimó un dólar de $1.526 (-$44,3).

Hacia mediados de año, el REM anterior proyectó un dólar de $1.549 en mayo, $1.577 en junio y $1.604 en julio, en todos los casos con revisiones a la baja frente a la encuesta previa, lo que refuerza la expectativa de un ritmo de depreciación acotado.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

En detalle, la oferta salarial de la Provincia que fue aprobada por estatales y analizan los docentes

Cómo es el "Sistema Argentino" que le presentó Gimnasia a Tapia, alternativo a las SAD: reacciones en la AFA

Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata

De la Caja de Kinesiólogos a Troglio: avanza la investigación de la presunta megaestafa inmobiliaria en La Plata

"El mejor playero de La Plata": se jubiló tras 45 años y le armaron una fiesta de despedida en la estación de servicio

Estudiantes y Central, ¿juegan la Supercopa? La lesión de Di María, el motivo de una demora

Cierra una zapatería con 8 décadas en el Centro

Foster Gillett irá a concurso con Rampla y ¿le hará juicio a Estudiantes?
Últimas noticias de Política y Economía

Con cruces por la inseguridad, el Concejo local reanudó la actividad

Analistas que consulta el BCRA ajustaron al alza sus pronósticos de inflación para el 2026

Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento

Tendencia a la baja: los préstamos en pesos volvieron a caer en febrero
Información General
“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia quedaron varados en medio del conflicto en Medio Oriente
Italia, ante un nuevo referéndum: ¿de qué trata y por qué el "voto bonaerense" puede ser clave?
Mauro Sergio, de mal en peor: la fábrica textil más importante de Mar del Plata suspende a 175 trabajadores
Aumentan los peajes en los accesos a CABA: los nuevos valores
Abren las inscripciones para las Becas Progresar 2026: cómo anotarse y quiénes pueden acceder
Espectáculos
La confesión más dolorosa de Harry Styles sobre Liam Payne: “Perderlo fue muy difícil”
Britney Spears terminó presa por conducir ebria: qué pasó con la cantante
Taylor Swift eligió una fecha con mucho significado para su casamiento con Travis Kelce
El regreso más esperado: Fran Gómez y Nachito Saralegui llegan juntos a Luzu para hacer "Flashando secuencia"
A sus 82 años, las divertidas fotos de Susana Giménez en traje de baño  
Deportes
"Es mejor que Pelé": Donald Trump recibió a Messi y al plantel del Inter Miami en la Casa Blanca
Bomba de River: críticas duras hacia la AFA y deja el Comite Ejecutivo, ¿se alinea a Estudiantes?
Estudiantes vs Rosario Central por la Supercopa Internacional: una nueva alternativa y el efecto Di María
Boca tras los pasos de Alan Lescano: Gimnasia sigue con atención las negociaciones
El TAS ratificó la sanción a varios futbolistas nacionalizados en Malasia, entre ellos un ex delantero de Gimnasia
Policiales
Abusos en el Hogar del Padre Cajade: se negó a declarar el único acusado
Triple choque y vuelco en La Plata: tres heridos y un amplio operativo de emergencia
VIDEO.- Así fue la persecución que terminó con tres detenidos en La Plata
Identificaron a los tres delincuentes que cayeron presos tras una persecución en La Plata
Habló la influencer de La Plata que se accidentó en Pinamar con un cuatri: "Estoy dando una lucha grande"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla