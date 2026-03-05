Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo se juega por $3.000.000: salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

VIDEO. Así fue la persecución que terminó con tres detenidos en La Plata

5 de Marzo de 2026 | 13:33

Escuchar esta nota

Una intensa persecución policial por calles de La Plata terminó con tres delincuentes detenidos, luego de que intentaran escapar a toda velocidad al advertir la presencia de los efectivos. El operativo incluyó un seguimiento de varias cuadras y culminó con un choque en pleno casco urbano.

Todo comenzó cuando personal policial detectó movimientos sospechosos y dio la voz de alto. En ese momento, los ocupantes de un vehículo decidieron darse a la fuga, lo que desató una persecución por distintas calles de la ciudad. Ante la maniobra evasiva, se desplegó un operativo cerrojo para evitar que los sospechosos lograran escapar.

La huida terminó en la zona de 15 y 33, donde el auto en el que circulaban los sospechosos terminó impactando contra otro vehículo. Tras el choque, los tres ocupantes fueron reducidos y detenidos por los efectivos que participaban del procedimiento.

Según informaron fuentes del caso, los aprehendidos son oriundos de Berazategui y cuentan con antecedentes penales, e incluso uno de ellos registraba pedidos de captura vigentes. Tras el procedimiento, quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con la investigación del hecho.

El operativo generó un fuerte despliegue policial en la zona y momentos de tensión entre vecinos y automovilistas que circulaban por el lugar al momento del choque. Las autoridades ahora buscan determinar si los detenidos están vinculados con otros hechos delictivos registrados recientemente en la región.

Noticias Relacionadas

