Bomba de River: críticas duras hacia la AFA y deja el Comite Ejecutivo, ¿se alinea a Estudiantes?

La dirigencia de River, a través de un comunicado, la entidad marcó un distanciamiento evidente con la actual dinámica de la AFA. En el mensaje oficial, el Millonario sostiene que la estructura de debate actual carece de la formalidad necesaria para una gestión profesional. Así, el equipo de Núñez se alinearía a la postura que tomó Estudiantes tiempo atrás luego de la polémica surgida con el título otorgado a Rosario Central a fines de 2025.
En el comunicado, donde River remarcó las discrepancias insalvables con la casa madre del fútbol, argumentaron: "En el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo".
La dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo reclama que los temas de relevancia nacional cuenten con un orden del día previo y una organización rigurosa. El club busca trasladar la lógica de su gestión interna a la asociación nacional, ya que observa procesos "menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva".
COMUNICADO OFICIAL— River Plate (@RiverPlate) March 5, 2026
Ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino.
Desde el año 2013, River… pic.twitter.com/HyHKl3oZte
A pesar del portazo político, el club reconoció algunos aciertos de la gestión de Claudio Tapia, especialmente en el plano laboral y previsional. El documento expresa su "reconocimiento a la Asociación del Fútbol Argentino en la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad". De esta forma, River separa la coincidencia en la protección de los derechos de los clubes de su rechazo a las formas en que se toman las decisiones diarias.
En esa línea, remarcaron la falta de planificación en las asambleas del Comite Ejecutivo. Allí, criticaron: "En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva".
De esa forma, concluyeron: "Por este motivo -y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados- el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino".
