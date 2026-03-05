Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Preocupación en el colegio Albert Thomas de La Plata: apareció otro alacrán y ya es el segundo en una semana

Preocupación en el colegio Albert Thomas de La Plata: apareció otro alacrán y ya es el segundo en una semana
5 de Marzo de 2026 | 15:40

Escuchar esta nota

Momentos de preocupación se vivieron en las últimas horas en el colegio Escuela Técnica Albert Thomas de La Plata, luego de que apareciera un alacrán dentro del establecimiento educativo. Según indicaron padres de alumnos, se trata del segundo ejemplar hallado en el lugar en menos de una semana, lo que generó alarma entre padres, alumnos y docentes.

De acuerdo a lo que trascendió y de las imágenes aportadas por los padres a este diario, el alacrán fue detectado dentro del edificio y rápidamente se dio aviso a las autoridades del colegio. La situación despertó preocupación en la comunidad educativa, especialmente entre los padres, quienes manifestaron inquietud por la presencia de estos animales en un espacio donde concurren diariamente cientos de estudiantes.

Algunos alumnos también expresaron temor tras el hallazgo, mientras que familias del establecimiento reclamaron que se realicen tareas de control y desinfección para evitar que vuelvan a aparecer.

“Ya es el segundo en pocos días y eso asusta. Queremos que revisen todo el colegio”, señalaron padres del establecimiento.

El episodio generó inquietud debido a que ciertas especies de alacranes pueden resultar peligrosas, sobre todo para niños. Por ese motivo, desde la comunidad educativa pidieron medidas preventivas y controles para garantizar la seguridad dentro del edificio escolar.

Qué hacer si aparece un alacrán en La Plata

Ante las altas temperaturas en la ciudad, la Municipalidad de La Plata difundió una serie de medidas para evitar la aparición de alacranes dentro del hogar, prevenir su picadura y saber cómo actuar en caso de padecerla.

LE PUEDE INTERESAR

Encuentro entre Alak y la embajadora de la Soberana Orden de Malta

LE PUEDE INTERESAR

Detectan más conexiones eléctricas ilegales en La Plata y anticipan acciones económicas y penales

Según se informó, el calor favorece la aparición de estos animales en el ámbito doméstico, los cuales se alojan en grietas de paredes y debajo de cajas, cartones, pilas de ladrillos, tejas y maderas.

Asimismo, se detalló que el uso de insecticidas domésticos los expulsa de sus refugios —donde pueden permanecer inmóviles durante meses—, favoreciendo el riesgo de accidentes.

En cuanto a las medidas de prevención, se recomienda colocar mosquiteros en todas las bocas de desagüe, revisar y sacudir las prendas de vestir y el calzado antes de utilizarlos, controlar la ropa de cama antes de acostarse o acostar a un niño y evitar caminar descalzo en zonas donde puede haber presencia de alacranes.

Por otro lado, frente a una picadura se aconseja acercarse al hospital más cercano de manera inmediata, mientras que en caso de ver o capturar un ejemplar es importante dar aviso a la Dirección de Zoonosis del Municipio a través del 221 424 4827.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

En detalle, la oferta salarial de la Provincia que fue aprobada por estatales y analizan los docentes

Cómo es el "Sistema Argentino" que le presentó Gimnasia a Tapia, alternativo a las SAD: reacciones en la AFA

Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata

De la Caja de Kinesiólogos a Troglio: avanza la investigación de la presunta megaestafa inmobiliaria en La Plata

"El mejor playero de La Plata": se jubiló tras 45 años y le armaron una fiesta de despedida en la estación de servicio

Estudiantes y Central, ¿juegan la Supercopa? La lesión de Di María, el motivo de una demora

Cierra una zapatería con 8 décadas en el Centro

Foster Gillett irá a concurso con Rampla y ¿le hará juicio a Estudiantes?
Últimas noticias de La Ciudad

Encuentro entre Alak y la embajadora de la Soberana Orden de Malta

Detectan más conexiones eléctricas ilegales en La Plata y anticipan acciones económicas y penales

Docentes del Albert Thomas denuncian que fueron "desplazados" y se movilizaron en La Plata

De estar preso a fundar una biblioteca en La Plata: "Antes me gustaba la esquina, ahora me gustan los libros"
Espectáculos
La confesión más dolorosa de Harry Styles sobre Liam Payne: “Perderlo fue muy difícil”
Britney Spears terminó presa por conducir ebria: qué pasó con la cantante
Taylor Swift eligió una fecha con mucho significado para su casamiento con Travis Kelce
El regreso más esperado: Fran Gómez y Nachito Saralegui llegan juntos a Luzu para hacer "Flashando secuencia"
A sus 82 años, las divertidas fotos de Susana Giménez en traje de baño  
Policiales
Abusos en el Hogar del Padre Cajade: se negó a declarar el único acusado
Triple choque y vuelco en La Plata: tres heridos y un amplio operativo de emergencia
VIDEO.- Así fue la persecución que terminó con tres detenidos en La Plata
Identificaron a los tres delincuentes que cayeron presos tras una persecución en La Plata
Habló la influencer de La Plata que se accidentó en Pinamar con un cuatri: "Estoy dando una lucha grande"
Información General
“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia quedaron varados en medio del conflicto en Medio Oriente
Italia, ante un nuevo referéndum: ¿de qué trata y por qué el "voto bonaerense" puede ser clave?
Mauro Sergio, de mal en peor: la fábrica textil más importante de Mar del Plata suspende a 175 trabajadores
Aumentan los peajes en los accesos a CABA: los nuevos valores
Día de la Abstinencia Digital: por qué se celebra, beneficios y las 5 claves para desconectarse
Deportes
Boca tras los pasos de Alan Lescano: Gimnasia sigue con atención las negociaciones
El TAS ratificó la sanción a varios futbolistas nacionalizados en Malasia, entre ellos un ex delantero de Gimnasia
Llega a La Plata una velada de boxeo con peleas, exhibiciones y homenajes
De un "20 por ciento" a "no posee derechos económicos": Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo a Fluminense
Comenzaron las obras y se viene la pantalla led en el estadio de Gimnasia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla