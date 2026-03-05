Preocupación en el colegio Albert Thomas de La Plata: apareció otro alacrán y ya es el segundo en una semana

Momentos de preocupación se vivieron en las últimas horas en el colegio Escuela Técnica Albert Thomas de La Plata, luego de que apareciera un alacrán dentro del establecimiento educativo. Según indicaron padres de alumnos, se trata del segundo ejemplar hallado en el lugar en menos de una semana, lo que generó alarma entre padres, alumnos y docentes.

De acuerdo a lo que trascendió y de las imágenes aportadas por los padres a este diario, el alacrán fue detectado dentro del edificio y rápidamente se dio aviso a las autoridades del colegio. La situación despertó preocupación en la comunidad educativa, especialmente entre los padres, quienes manifestaron inquietud por la presencia de estos animales en un espacio donde concurren diariamente cientos de estudiantes.

Algunos alumnos también expresaron temor tras el hallazgo, mientras que familias del establecimiento reclamaron que se realicen tareas de control y desinfección para evitar que vuelvan a aparecer.

“Ya es el segundo en pocos días y eso asusta. Queremos que revisen todo el colegio”, señalaron padres del establecimiento.

El episodio generó inquietud debido a que ciertas especies de alacranes pueden resultar peligrosas, sobre todo para niños. Por ese motivo, desde la comunidad educativa pidieron medidas preventivas y controles para garantizar la seguridad dentro del edificio escolar.

Qué hacer si aparece un alacrán en La Plata

Ante las altas temperaturas en la ciudad, la Municipalidad de La Plata difundió una serie de medidas para evitar la aparición de alacranes dentro del hogar, prevenir su picadura y saber cómo actuar en caso de padecerla.

Según se informó, el calor favorece la aparición de estos animales en el ámbito doméstico, los cuales se alojan en grietas de paredes y debajo de cajas, cartones, pilas de ladrillos, tejas y maderas.

Asimismo, se detalló que el uso de insecticidas domésticos los expulsa de sus refugios —donde pueden permanecer inmóviles durante meses—, favoreciendo el riesgo de accidentes.

En cuanto a las medidas de prevención, se recomienda colocar mosquiteros en todas las bocas de desagüe, revisar y sacudir las prendas de vestir y el calzado antes de utilizarlos, controlar la ropa de cama antes de acostarse o acostar a un niño y evitar caminar descalzo en zonas donde puede haber presencia de alacranes.