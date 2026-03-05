Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo se juega por $3.000.000: salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos

La confesión más dolorosa de Harry Styles sobre Liam Payne: "Perderlo fue muy difícil"

La confesión más dolorosa de Harry Styles sobre Liam Payne: “Perderlo fue muy difícil”
5 de Marzo de 2026 | 15:31

Escuchar esta nota

La muerte de Liam Payne, ocurrida el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires, dejó una profunda huella en millones de fans alrededor del mundo y también en quienes compartieron con él los años de mayor éxito en la banda juvenil One Direction.

Uno de ellos es Harry Styles, quien volvió a referirse públicamente a la pérdida de su amigo durante una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, en el marco de la promoción de su nuevo álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

Durante la charla, el cantante británico se permitió hablar con franqueza sobre el dolor que le generó la muerte de su excompañero. “Es muy difícil perder a un amigo”, expresó, y agregó que la situación se vuelve todavía más compleja cuando se trata de alguien con quien compartía tantas similitudes.

“Es difícil perder a cualquier amigo, pero es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a vos en tantos aspectos”, manifestó. Styles también se refirió a lo extraño que fue atravesar el duelo mientras el hecho tenía un enorme impacto público. Según explicó, durante un tiempo le resultó difícil entender cómo parte de ese dolor personal terminaba siendo apropiado por el público y los medios.

Al recordar a Payne, el intérprete destacó una de las cualidades que más lo definían: “Vi a alguien con el corazón más bondadoso que solo quería ser grande”, señaló. La pérdida, además, lo llevó a replantearse muchas cuestiones sobre su propia vida; en ese sentido, contó que comenzó a preguntarse cómo quería vivir y qué decisiones tomar a partir de ahora. 

Para él, la mejor manera de honrar a quienes ya no están es aprovechar la vida al máximo: “Creo que la mejor forma de honrar a tus amigos fallecidos es viviendo la vida al máximo”. Un día después de la muerte de Payne, Styles ya había expresado públicamente su dolor a través de un mensaje en su cuenta de Instagram.

En ese texto recordó que la mayor alegría del cantante era hacer felices a los demás y aseguró que haber compartido escenario y vida con él fue un honor. En aquella despedida también dedicó unas palabras a la familia del artista: sus padres, Karen y Geoff; sus hermanas, Nicola y Ruth; y su hijo Bear, además de todos los fans que lo acompañaron a lo largo de su carrera.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

