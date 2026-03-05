En San Carlos, calculó mal y terminó en un zanjón

En San Carlos, el conductor de un camión “calculó mal” y terminó en un zanjón. Este es un hecho que se repite en la zona de 145 y 33 y por lo que los vecinos reclaman “falta de mantenimiento”.

Según indicaron al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896), estos casos “se producen de manera recurrente y con más frecuencia lamentablemente. Es una cosa que marca la falta de mantenimiento de la delegación”, ante la falta de señalización o advertencia de la zanja en cuestión.