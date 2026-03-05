Mahiques juró como ministro de Justicia con dos temas clave en agenda: designación de jueces y la Corte

El ex fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires Juan Bautista Mahiques juró hoy como nuevo ministro de Justicia de la Nación, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

Mahiques prestó juramento ante el presidente Javier Milei, en un breve acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada y ante algunos funcionarios nacionales, como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El flamante funcionario, quien pidió licencia en su cargo, se abrazó con el Presidente, saludo al que se sumó Cúneo Libarona, de quien dijo “se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”.

Mahiques tendrá entre las primeras tareas la de designar más de 300 integrantes en el Poder Judicial, como también avanzar en la conformación de la Corte Suprema de Justicia.

Mientras algunos atribuyen el nexo con la administración libertaria al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, otros apuntan al apoderado de La Libertad Avanza (LLA), Santiago Viola, a quien lo une una amistad de años, como la persona que consiguió que Mahiques conozca a la influyente secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Incluso Viola asumirá como viceministro de la cartera judicial, en reemplazo de Sebastián Amerio, un funcionario de excelentes vínculos con el asesor presidencial Santiago Caputo.