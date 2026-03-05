Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

¿Guiño a Tapia?: Mahiques asumió y les pidió la renuncia a los titulares de la la IGJ y la UIF que investigaban a la AFA

¿Guiño a Tapia?: Mahiques asumió y les pidió la renuncia a los titulares de la la IGJ y la UIF que investigaban a la AFA
5 de Marzo de 2026 | 19:19

Escuchar esta nota

El esquema de control estatal ahora enfrenta un drástico giro tras la asunción del flamante Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que solicitó de manera formal la renuncia de los responsables de la Inspección General de Justicia (IGJ) y de la Unidad de Información Financiera (UIF). 

Esta renovación de mandos surge como parte de un plan para centralizar la gestión y garantizar una línea de trabajo unificada. Según trascendió, el exvice de la cartera, Sebastián Amerio, irá a la Procuración del Tesoro. Además, la medida alcanza a los organismos de control institucional como la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes Recuperados y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

El pedido de salida para los cinco funcionarios marca el inicio de una etapa de cambios profundos en los organismos encargados de la supervisión de empresas y el rastreo de movimientos de capitales de origen dudoso. "Hice cambios, llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos, porque llego con un equipo", analizó Mahiques en una entrevista televisiva con A24.

La salida de estos cuadros técnicos genera diversas reacciones en el arco político. Desde el entorno del ministro aseguran que la meta es dotar de mayor dinamismo a estas oficinas. La vacante en la UIF resulta de especial interés, ya que es el organismo central en la lucha contra el crimen organizado y el fraude financiero.

Los nombres de los sucesores aún permanecen bajo reserva, aunque la danza de candidatos ya comenzó en los despachos oficiales. Se espera que las nuevas autoridades asuman sus cargos en el transcurso de la próxima semana para evitar acefalías prolongadas en estas áreas sensibles.

Con este movimiento, Mahiques consolida su autoridad sobre las dependencias que operan como nexo entre el Estado y el sector privado. El impacto de estas renuncias tendrá efecto de forma inmediata en los expedientes que tramitan tanto en la IGJ como en la UIF.

El vínculo que conserva Mahiques con la AFA y la Conmebol

Juan Bautista Mahiques asumió la conducción del Ministerio de Justicia tras la salida de Mariano Cúneo Libarona. Su llegada al Gabinete ocurre en una etapa de máxima tensión entre el Poder Ejecutivo y la Asociación del Fútbol Argentino. La historia personal y familiar del funcionario muestra múltiples puntos de contacto con las estructuras deportivas que la Casa Rosada observa con sospecha.

En el pasado reciente, Claudio Tapia designó a Mahiques como vicerrector de la Universidad del Fútbol Argentino (UNAFA). Aunque el abogado prefirió dar un paso al costado de ese cargo tras algunas críticas públicas, su presencia en el ámbito del deporte permanece activa. En la actualidad, el funcionario integra la Comisión de Ética de la CONMEBOL, organismo regional donde el propio Tapia se desempeña como vicepresidente.

La administración de Javier Milei mantiene una ofensiva contra el liderazgo de "Chiqui" Tapia, con el foco puesto en la transparencia de los fondos y el impulso de las sociedades anónimas.

Una de las primeras tareas del flamante ministro es definir si el Estado avanzará con la designación de veedores en la la casa madre del fútbol argentino. Sin embargo, aún existen dudas si el nombramiento implica el inicio de una tregua o un cambio profundo en la estrategia de presión judicial.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

En detalle, la oferta salarial de la Provincia que fue aprobada por estatales y analizan los docentes

Cómo es el "Sistema Argentino" que le presentó Gimnasia a Tapia, alternativo a las SAD: reacciones en la AFA

Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata

De la Caja de Kinesiólogos a Troglio: avanza la investigación de la presunta megaestafa inmobiliaria en La Plata

"El mejor playero de La Plata": se jubiló tras 45 años y le armaron una fiesta de despedida en la estación de servicio

Estudiantes y Central, ¿juegan la Supercopa? La lesión de Di María, el motivo de una demora

Cierra una zapatería con 8 décadas en el Centro

Foster Gillett irá a concurso con Rampla y ¿le hará juicio a Estudiantes?
Últimas noticias de Política y Economía

Con cruces por la inseguridad, el Concejo local reanudó la actividad

Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento

Analistas que consulta el BCRA ajustaron al alza sus pronósticos de inflación para el 2026

El dólar retoma la tendencia alcista y cerró por encima de los $1.400
Deportes
Cristian Lema, contundente contra el Consejo de Fútbol de Boca, anunció su retiro: “Es muy difícil salir bien”
"Es mejor que Pelé": Donald Trump recibió a Messi y varios ex Pinchas junto al plantel del Inter Miami en la Casa Blanca
Bomba de River: críticas duras hacia la AFA y deja el Comite Ejecutivo, ¿se alinea a Estudiantes?
Estudiantes vs Rosario Central por la Supercopa Internacional: una nueva alternativa y el efecto Di María
Boca tras los pasos de Alan Lescano: Gimnasia sigue con atención las negociaciones
Espectáculos
Tras ser arrestada por conducir ebria, habrían encontrado una “sustancia desconocida” en el auto de Britney Spears
La confesión más dolorosa de Harry Styles sobre Liam Payne: “Perderlo fue muy difícil”
Britney Spears terminó presa por conducir ebria: qué pasó con la cantante
Taylor Swift eligió una fecha con mucho significado para su casamiento con Travis Kelce
El regreso más esperado: Fran Gómez y Nachito Saralegui llegan juntos a Luzu para hacer "Flashando secuencia"
Policiales
Un adolescente de 14 años provocó un trágico accidente en una ruta bonaerense
Abusos en el Hogar del Padre Cajade: se negó a declarar el único acusado
Triple choque y vuelco en La Plata: tres heridos y un amplio operativo de emergencia
VIDEO.- Así fue la persecución que terminó con tres detenidos en La Plata
Identificaron a los tres delincuentes que cayeron presos tras una persecución en La Plata
Información General
“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia quedaron varados en medio del conflicto en Medio Oriente
Italia, ante un nuevo referéndum: ¿de qué trata y por qué el "voto bonaerense" puede ser clave?
Mauro Sergio, de mal en peor: la fábrica textil más importante de Mar del Plata suspende a 175 trabajadores
Aumentan los peajes en los accesos a CABA: los nuevos valores
Abren las inscripciones para las Becas Progresar 2026: cómo anotarse y quiénes pueden acceder

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla