¿Guiño a Tapia?: Mahiques asumió y les pidió la renuncia a los titulares de la la IGJ y la UIF que investigaban a la AFA

El esquema de control estatal ahora enfrenta un drástico giro tras la asunción del flamante Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que solicitó de manera formal la renuncia de los responsables de la Inspección General de Justicia (IGJ) y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Esta renovación de mandos surge como parte de un plan para centralizar la gestión y garantizar una línea de trabajo unificada. Según trascendió, el exvice de la cartera, Sebastián Amerio, irá a la Procuración del Tesoro. Además, la medida alcanza a los organismos de control institucional como la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes Recuperados y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

El pedido de salida para los cinco funcionarios marca el inicio de una etapa de cambios profundos en los organismos encargados de la supervisión de empresas y el rastreo de movimientos de capitales de origen dudoso. "Hice cambios, llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos, porque llego con un equipo", analizó Mahiques en una entrevista televisiva con A24.

La salida de estos cuadros técnicos genera diversas reacciones en el arco político. Desde el entorno del ministro aseguran que la meta es dotar de mayor dinamismo a estas oficinas. La vacante en la UIF resulta de especial interés, ya que es el organismo central en la lucha contra el crimen organizado y el fraude financiero.

Los nombres de los sucesores aún permanecen bajo reserva, aunque la danza de candidatos ya comenzó en los despachos oficiales. Se espera que las nuevas autoridades asuman sus cargos en el transcurso de la próxima semana para evitar acefalías prolongadas en estas áreas sensibles.

Con este movimiento, Mahiques consolida su autoridad sobre las dependencias que operan como nexo entre el Estado y el sector privado. El impacto de estas renuncias tendrá efecto de forma inmediata en los expedientes que tramitan tanto en la IGJ como en la UIF.

El vínculo que conserva Mahiques con la AFA y la Conmebol

Juan Bautista Mahiques asumió la conducción del Ministerio de Justicia tras la salida de Mariano Cúneo Libarona. Su llegada al Gabinete ocurre en una etapa de máxima tensión entre el Poder Ejecutivo y la Asociación del Fútbol Argentino. La historia personal y familiar del funcionario muestra múltiples puntos de contacto con las estructuras deportivas que la Casa Rosada observa con sospecha.

En el pasado reciente, Claudio Tapia designó a Mahiques como vicerrector de la Universidad del Fútbol Argentino (UNAFA). Aunque el abogado prefirió dar un paso al costado de ese cargo tras algunas críticas públicas, su presencia en el ámbito del deporte permanece activa. En la actualidad, el funcionario integra la Comisión de Ética de la CONMEBOL, organismo regional donde el propio Tapia se desempeña como vicepresidente.

La administración de Javier Milei mantiene una ofensiva contra el liderazgo de "Chiqui" Tapia, con el foco puesto en la transparencia de los fondos y el impulso de las sociedades anónimas.

Una de las primeras tareas del flamante ministro es definir si el Estado avanzará con la designación de veedores en la la casa madre del fútbol argentino. Sin embargo, aún existen dudas si el nombramiento implica el inicio de una tregua o un cambio profundo en la estrategia de presión judicial.