La muerte de Rocío Alvarito en La Plata: familiares marcharán en el 8M

Familiares, amigos y allegados de Rocío Alvarito, la joven que murió tras caer desde un segundo piso en el barrio La Loma mientras discutía con su pareja, convocaron a una movilización para reclamar justicia. La marcha se realizará en la ciudad de La Plata en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer.

La convocatoria será este lunes 9 de marzo a las 16.30 y tendrá como punto de encuentro la Plaza Moreno. Según explicaron desde el entorno de la joven, el objetivo es dar visibilidad al caso y acompañar el avance de la causa judicial.

“La muerte de Rocío no puede ni debe quedar en el silencio”, expresaron familiares y allegados a través de un comunicado difundido en redes sociales. En el mensaje también remarcaron la importancia de que la comunidad acompañe el reclamo.

“La convocatoria es para estar presentes, unidos y visibles. Marchamos porque Rocío tenía una vida, una historia, una familia y sueños. Marchamos porque nadie merece morir así”, señalaron.

La movilización se realizará en el contexto de las actividades y manifestaciones vinculadas al 8M, donde distintos colectivos y organizaciones reclaman por violencias de género y pedidos de justicia en casos que aún se investigan.