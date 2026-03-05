Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El TAS ratificó la sanción a varios futbolistas nacionalizados en Malasia, entre ellos un ex delantero de Gimnasia

El TAS ratificó la sanción a varios futbolistas nacionalizados en Malasia, entre ellos un ex delantero de Gimnasia

prensa gimnasia

5 de Marzo de 2026 | 16:22

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) confirmó este jueves la sanción infligida por la FIFA a Malasia en un caso de fraude en la nacionalidad, aunque redujo ligeramente las sanciones contra los siete jugadores afectados. La jurisdicción máxima del deporte mundial autoriza a los futbolistas a "reanudar los entrenamientos con sus respectivos clubes", anulando su inhabilitación por doce meses de "toda actividad ligada al fútbol", según un comunicado del TAS.

Pero los argentinos Facundo Tomás Garcés Rattaro, el ex Gimnasia Rodrigo Julián Holgado e Imanol Javier Machuca, el brasileño Joao Vitor Brandao Figueiredo, y los españoles Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazabal Iraurgui y el néerlandés Héctor Alejandro Hevel Serrano seguirán, sin embargo, sin poder disputar partidos oficiales durante un año.

El TAS consideró a los jugadores "cómplices", y mantuvo la multa de 350.000 francos suizos (386.000 euros/448.000 dólares) decretada por la FIFA contra la FAM en diciembre. La FIFA también transformó tres resultados de amistosos de Malasia el año pasado -dos de ellos victorias- en derrotas por 3-0.

Los siete jugadores, a los que se dirigió la Federación Malasia de Fútbol (FAM) para que fuesen internacionales con el país asiático, iniciaron los trámites para la nacionalización "recurriendo a documentos falsificados", dado que no tenían "ningún vínculo con Malasia", recuerda el TAS.

El organismo dio marcha atrás con la medida cautelar que el pasado 26 de enero le había permitido a Imanol Machuca y al resto de los involucrados reincorporarse a sus clubes. Tras una audiencia celebrada el 26 de febrero, el TAS determinó que la suspensión de doce meses es un castigo "razonable y proporcionado" bajo el Código Disciplinario de la FIFA, aunque con una modificación clave: la inhabilitación rige exclusivamente para la disputa de partidos oficiales, permitiendo a los futbolistas continuar con los entrenamientos en sus equipos.

En su defensa ante el tribunal, la Federación de Malasia reconoció la existencia de "deficiencias institucionales" en los procesos de nacionalización. Si bien el organismo malasio, cuya multa de 350.000 francos suizos fue ratificada, no cuestionó su responsabilidad en la violación normativa, alegó que los jugadores tuvieron una participación limitada y que no fueron los responsables de confeccionar ni alterar la documentación para la obtención de la ciudadanía.

La sanción efectiva para los futbolistas comienza a computarse desde este jueves, aunque el TAS aclaró que se tomará como periodo ya cumplido el tiempo transcurrido entre el 25 de septiembre de 2025 y el 26 de enero de 2026. De esta manera, aunque los jugadores no lograron la anulación total del castigo que solicitaron, la resolución les garantiza el derecho a mantener el ritmo de competencia junto a sus planteles mientras completan los meses restantes de suspensión oficial.

 

