Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

Deportes

Senegal le ganó al anfitrión Marruecos la Copa Africana tras una final caótica

Senegal le ganó al anfitrión Marruecos la Copa Africana tras una final caótica
18 de Enero de 2026 | 19:56

Escuchar esta nota

Pape Gueye anotó en tiempo extra para que los Leones de la Teranga vencieran al anfitrión Marruecos 1-0 en una final caótica el domingo, que en un momento vio a los aficionados intentar invadir el campo y a los jugadores de Senegal abandonar el campo para protestar por una decisión de penal en el tiempo de descuento de la segunda mitad.

Parecía poco claro si el juego podría continuar mientras los aficionados luchaban con los encargados de seguridad. Pero el juego se reanudó después de una interrupción de 14 minutos, solo para que Édouard Mendy de Senegal detuviera fácilmente el intento de Brahim Díaz de un penal a lo panenka cuando lanzó el balón directamente a los brazos del portero con el último tiro del tiempo reglamentario.

Gueye luego anotó el gol de la victoria en el cuarto minuto del tiempo extra cuando barrió el balón al ángulo superior derecho con su zurda.

El Estadio Príncipe Moulay Abdellah, con capacidad para 69.500 personas, se vació rápidamente después del silbatazo final. Pocos quedaron para ver a los jugadores senegaleses levantar el trofeo.

Es la segunda victoria de Senegal en la Copa Africana. Los Leones de la Teranga ganaron la edición de 2021 tras una tanda de penales contra Egipto.

Hubo caos antes del tiempo extra con los jugadores de Senegal abandonando el campo después de que a Marruecos se le otorgara un penal controvertido en el tiempo de descuento, justo después de que a Senegal le anularan lo que parecía un buen gol en el otro extremo.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Franco Torres, tras la pretemporada de Gimnasia: "Estamos preparados para el arranque"

LE PUEDE INTERESAR

Estudiantes vs Ituzaingó por la Copa Argentina: ruta, horarios y el operativo de seguridad en Banfield

El gol de Senegal fue anulado en el segundo minuto del tiempo de descuento por una falta de Abdoulaye Seck, pero las repeticiones de TV mostraron poco contacto con el defensor marroquí Achraf Hakimi, quien cayó antes de que Seck cabeceara el balón al poste. Moussa Niakhaté cabeceó el rebote.

Luego, Marruecos reclamó un penal por un tirón de El Hadji Malick Diouf sobre Brahim, y fue otorgado después de que el árbitro congoleño Jean Jacques Ndala revisara las repeticiones.

La decisión llevó a peleas entre algunos de los suplentes marroquíes y sus jugadores oponentes, con el entrenador de Marruecos, Walid Regragui, también presente en la refriega, posiblemente en un intento de calmar la situación.

La ira se desbordó entre el grupo organizado de aficionados senegaleses, con muchos saltando entre los fotógrafos e intentando invadir el campo desde detrás de una de las porterías. Al menos uno lanzó una silla al campo. Fueron retenidos principalmente por una larga fila de policías.

También hubo peleas en la tribuna de prensa, posiblemente involucrando a aficionados marroquíes y senegaleses que se hacían pasar por periodistas para obtener acreditación, en medio del caos.

El entrenador de Senegal, Pape Thiaw, lideró a su equipo fuera del campo mientras los aficionados marroquíes celebraban la decisión del penal y silbaban las peleas en el campo.

Los jugadores regresaron unos 14 minutos después y Brahim, la estrella de Marruecos y el máximo goleador del torneo con cinco goles, perdió la oportunidad de terminar con la espera de 50 años de Marruecos por el trofeo.

Brahim fue silbado por los aficionados marroquíes restantes cuando fue a recoger su medalla de subcampeón.

En cambio, Gueye anotó el primer gol de Senegal en juego abierto, en lugar de penales, en una final. Esta fue la cuarta aparición de Senegal en una final de la Copa Africana.

Antes del partido, la Federación de Fútbol de Senegal denunció la falta de "juego limpio" por parte de los anfitriones marroquíes antes de la final, citando una supuesta falta de seguridad, problemas con el hotel del equipo, instalaciones de entrenamiento y la capacidad de obtener entradas para sus seguidores.

Para Marruecos, un anfitrión de la Copa del Mundo 2030, la derrota es un golpe desmoralizador. El reino ha invertido mucho en instalaciones e infraestructura de fútbol . Una de las expansiones de infraestructura más agresivas en la historia deportiva africana provocó protestas en octubre de jóvenes marroquíes que sienten que otras áreas están siendo descuidadas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro caso de atropello y fuga a fondo en La Plata: a una mujer la dejaron herida en el asfalto en avenida 13

VIDEO. Un helicóptero sorprendió a los platenses en plena avenida 32: de qué se trató el despliegue y operativo

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
+ Leidas

Por fin una buena noticia: nacieron dos gemelas y un trillizo sanos en La Plata

La Provincia busca tener 530 mil empleados públicos en 2026

Domingo ventoso y con alerta por la crecida del Río de la Plata 

Diciembre, proporcional SAC y enero: las claves del aumento a estatales y docentes en Provincia

Estudiantes jugará un Apertura casi íntegro entre semana

El Lobo tiene equipo

José Anacleto

Cementerio: quejas por los ingresos “tapiados”
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes vs Ituzaingó por la Copa Argentina: varios juveniles convocados y Medina ausente

Gimnasia busca cerrar la llegada de Gonzalo Errecalde para reforzar la defensa

VIDEO. Franco Torres, tras la pretemporada de Gimnasia: "Estamos preparados para el arranque"

Estudiantes vs Ituzaingó por la Copa Argentina: ruta, horarios y el operativo de seguridad en Banfield
Espectáculos
"Vil mentira": el enojo de Mirtha Legrand ante los rumores de romance entre Juana Viale y Macri
Jorge Rial cargó contra el Chaqueño Palavecino tras su aparición con Milei
La agenda para este finde en La Plata
El fenómeno K-pop: ¿Reconocimiento tardío o nueva era global?
“Belleza perfecta”: el negocio de la perfección
La Ciudad
Diciembre, proporcional SAC y enero: las claves del aumento a estatales y docentes en Provincia
Cianobacterias: una amenaza silenciosa que alarma a la Región
Desde La Plata al mar, la travesía en bicicleta de un joven que emociona e inspira
“Por el basural”: vecinos de Tolosa ante una invasión de ratas
El Tren Roca no llega a La Plata este domingo por obras: cómo funcionará mañana
Política y Economía
Diciembre, proporcional SAC y enero: las claves del aumento a estatales y docentes en Provincia
El Gobierno busca acelerar el tratamiento de la reforma laboral en el Senado para febrero
Ingresó el crédito chino para reactivar una represa hidroeléctrica en Santa Cruz, paralizada desde 2023
Presentan en La Plata un proyecto para declarar persona no grata a Milagro Sala
La Provincia busca tener 530 mil empleados públicos en 2026
Policiales
El drama vial se cobró una nueva víctima en La Plata: murió la motociclistas que despistó en 520
Seis pescadores fueron rescatados en la Playa Municipal de Berisso tras la crecida del río
VIDEO.- Feroz incendio a metros de la cárcel de Gorina: "Los vecinos hacemos guardias"
En un veloz operativo, frustraron la fuga de un ladrón tras el robo en una casa de La Plata
Fotos y video | Atraparon en pleno Centro a un pirómano tras el incendio de seis contenedores de basura

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla