Golpeó a su pareja con un adoquín tras una discusión

Un grave episodio de violencia de género se registró en las últimas horas en la localidad de Melchor Romero, donde una joven denunció haber sido atacada por su pareja en medio de una discusión.

De acuerdo con la presentación realizada ante la Policía, el hecho ocurrió en una casa ubicada en la zona de 52 y 164. Según relató la víctima, el conflicto comenzó cuando su pareja -un joven de 20 años-, que se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas, insistía en vender su motocicleta para comprar estupefacientes.

Siempre según la denuncia, ante la negativa de la mujer el joven se tornó agresivo y comenzó a intentar agredirla físicamente. En medio del forcejeo, la víctima intentó cubrirse de los ataques, pero segundos después sintió un fuerte dolor en la cabeza y cayó al piso, perdiendo el conocimiento.

Una vecina la asistió y afirmó que el agresor le golpeó la cabeza con un adoquín antes de huir. La joven fue atendida en el hospital de Romero. El caso es investigado.