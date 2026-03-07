Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex
“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
Una empresa ligada a Toviggino blanqueó 1,4 millones de dólares
El radicalismo bonaerense adelantó sus elecciones internas al 7 de junio
Los combustibles podrían subir hasta 15% en Argentina por la guerra
Nini en “Modo Cumple”: con compras desde $150.000 te llevás un voucher
Más policías a la calle por los festejos del “Último Primer Día”
El dólar sube mientras el Central fortalece las reservas a pura compra
La Provincia acordó un aumento del 11% para la Policía bonaerense
El desafío sustentable: empresas de la Región suman el “Sello B”
Vecinos de “La Rueda”, en Abasto, piden un puente sobre la ruta 2
Actividades: cursos para jubilados, tango en Villa Elisa, apoyo escolar
Encontró a un hombre masturbándose frente a sus hijos y lo apuñaló
La Justicia benefició a la acusada de matar a su esposo en La Loma
Audiencia clave en la causa por un brutal femicidio en San Carlos
Golpearon a un juez con un ladrillo tras un juicio por jurados en Varela
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un nuevo episodio de violencia sacudió a un tribunal bonaerense y volvió a encender la preocupación dentro del Poder Judicial. Esta vez ocurrió en Florencio Varela, donde familiares de una adolescente fallecida en un siniestro vial reaccionaron con furia tras un veredicto de no culpabilidad dictado en un juicio por jurados: destrozaron parte del edificio y uno de los jueces recibió un ladrillazo en el pecho.
El grave incidente se registró en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Florencio Varela, luego de que el jurado popular absolviera al joven acusado por la muerte de Maia Spinelli. La joven viajaba como acompañante en un auto que en 2024 protagonizó un violento choque con otro auto conducido por Valentino Perrone, quien al momento del hecho tenía 18 años.
Según fuentes judiciales, tras conocerse el veredicto los familiares de la víctima comenzaron a provocar destrozos dentro del tribunal y agredieron a funcionarios. En medio del descontrol, el juez Santiago Zurzolo fue alcanzado por un ladrillo que impactó en su pecho. También se registraron daños en oficinas y un intento de iniciar un incendio dentro de la sala de audiencias.
La situación obligó incluso a resguardar a los integrantes del jurado en un piso superior del edificio para evitar que quedaran expuestos a las agresiones. En el exterior, la violencia también continuó con roturas en vehículos estacionados en la zona, entre ellos el auto de un magistrado, el del padre del acusado y las motos de dos jurados.
De acuerdo con lo explicado por fuentes del caso, el veredicto de no culpabilidad se produjo porque no se alcanzó la mayoría requerida por la ley. En los distintos cargos analizados -que iban desde homicidio con dolo eventual hasta figuras culposas- se registraron ocho votos por la culpabilidad, cuando el sistema de Juicio por Jurados en la provincia de Buenos Aires exige al menos diez para declarar culpable a un acusado en delitos que no prevén perpetua.
Tras lo ocurrido, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Quilmes emitió un comunicado en el que expresó su “más enérgico repudio” y recordó que la decisión no fue tomada por jueces profesionales sino por ciudadanos convocados para integrar el jurado.
LE PUEDE INTERESAR
Golpeó a su pareja con un adoquín tras una discusión
LE PUEDE INTERESAR
Entraron a su casa y lo despertaron con un cuchillo
El episodio volvió a encender alarmas en el ámbito judicial, ya que se suma a otro hecho reciente ocurrido en los tribunales de San Martín, donde semanas atrás un grupo irrumpió en el edificio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí