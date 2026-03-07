Golpearon a un juez con un ladrillo tras un juicio por jurados en Varela

Un nuevo episodio de violencia sacudió a un tribunal bonaerense y volvió a encender la preocupación dentro del Poder Judicial. Esta vez ocurrió en Florencio Varela, donde familiares de una adolescente fallecida en un siniestro vial reaccionaron con furia tras un veredicto de no culpabilidad dictado en un juicio por jurados: destrozaron parte del edificio y uno de los jueces recibió un ladrillazo en el pecho.

El grave incidente se registró en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Florencio Varela, luego de que el jurado popular absolviera al joven acusado por la muerte de Maia Spinelli. La joven viajaba como acompañante en un auto que en 2024 protagonizó un violento choque con otro auto conducido por Valentino Perrone, quien al momento del hecho tenía 18 años.

Según fuentes judiciales, tras conocerse el veredicto los familiares de la víctima comenzaron a provocar destrozos dentro del tribunal y agredieron a funcionarios. En medio del descontrol, el juez Santiago Zurzolo fue alcanzado por un ladrillo que impactó en su pecho. También se registraron daños en oficinas y un intento de iniciar un incendio dentro de la sala de audiencias.

La situación obligó incluso a resguardar a los integrantes del jurado en un piso superior del edificio para evitar que quedaran expuestos a las agresiones. En el exterior, la violencia también continuó con roturas en vehículos estacionados en la zona, entre ellos el auto de un magistrado, el del padre del acusado y las motos de dos jurados.

De acuerdo con lo explicado por fuentes del caso, el veredicto de no culpabilidad se produjo porque no se alcanzó la mayoría requerida por la ley. En los distintos cargos analizados -que iban desde homicidio con dolo eventual hasta figuras culposas- se registraron ocho votos por la culpabilidad, cuando el sistema de Juicio por Jurados en la provincia de Buenos Aires exige al menos diez para declarar culpable a un acusado en delitos que no prevén perpetua.

Tras lo ocurrido, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Quilmes emitió un comunicado en el que expresó su “más enérgico repudio” y recordó que la decisión no fue tomada por jueces profesionales sino por ciudadanos convocados para integrar el jurado.

El episodio volvió a encender alarmas en el ámbito judicial, ya que se suma a otro hecho reciente ocurrido en los tribunales de San Martín, donde semanas atrás un grupo irrumpió en el edificio.