Vuelve en Irán el acceso a internet, con restricciones

Irán restableció parcialmente el acceso a internet diez días después de imponer un apagón casi total en plena ola de protestas contra el régimen.

Según la ONG especializada Netblocks, los datos de tráfico muestran un regreso limitado a algunos servicios en línea, como Google, lo que indica una reapertura con fuertes niveles de filtrado y control estatal.

La medida parece formar parte de un intento del gobierno de proyectar una imagen de normalización tras la represión de las manifestaciones, iniciadas por el aumento del costo de vida y transformadas luego en un desafío directo al poder teocrático. En paralelo, las autoridades reabrieron las escuelas y restablecieron de forma gradual servicios como llamadas internacionales y mensajes de texto.

Sin embargo, la aparente distensión vino acompañada de un endurecimiento del discurso oficial. El presidente Masud Pezeshkian advirtió que cualquier ataque contra el líder supremo, Alí Jamenei, sería considerado una “guerra total” contra la nación.

Aunque las protestas disminuyeron, organizaciones de derechos humanos denuncian miles de muertos, una cifra difícil de verificar precisamente por las restricciones a las comunicaciones.