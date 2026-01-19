En las calles de China, un robot ordena el tránsito

El singular “polícía metálico” está integrado al sistema de semáforos en una concurrida intersección de calles en Wuhu, china / Web

En una concurrida intersección de la ciudad china de Wuhu, una voz firme advierte a un ciclista que se ha desviado de su carril. Nada fuera de lo común, salvo por un detalle: quien da la orden no es un agente de tránsito humano, sino un robot humanoide vestido con uniforme policial. Con chaleco reflectante, gorra blanca y la placa “Unidad de Policía Inteligente R001”, el autómata parece casi una persona desde lejos y una atracción futurista de cerca.

Este singular “policía” metálico no solo llama la atención de peatones curiosos, que se detienen a sacarle fotos, sino que también cumple funciones muy concretas. Integrado al sistema de semáforos de la ciudad, el robot ejecuta gestos de control de tráfico sincronizados con las luces, identifica infracciones de peatones y vehículos no motorizados mediante cámaras de alta definición y emite advertencias en tiempo real gracias a su sistema de voz inteligente.

Además, puede desplazarse de forma autónoma, detectar estacionamientos indebidos y vigilar el estado de las carreteras durante todo el día. Su capacidad para operar las 24 horas lo convierte en un aliado clave para aliviar la carga de trabajo de la policía, especialmente en horas pico o bajo condiciones climáticas adversas.

Wuhu no es un caso aislado. En los últimos años, varias ciudades chinas han incorporado robots a las tareas policiales, desde humanoides hasta cuadrúpedos y unidades con ruedas. Este despliegue refleja la ambición del país por llevar la inteligencia artificial del laboratorio a la calle y convertirla en parte de la vida cotidiana.

Según estimaciones oficiales, el mercado de la IA en China crecerá de forma exponencial en las próximas décadas, con robots como R001 marcando el camino entre la ciencia ficción y la realidad urbana.