Opinión

Elogios en público, dudas en privado

Elogios en público, dudas en privado

Leandro Gabin

12 de Marzo de 2026 | 01:39
El mayor banco de Estados Unidos y uno de los organizadores del “Argentina Week”, como es JP Morgan, plasmó ciertos interrogantes sobre la estrategia oficial del equipo económico en un su último reporte horas antes del evento en Nueva York. Su CEO, Jamie Dimon, tuvo un muy elogioso discurso inaugural: “Me encantaría ver que esto (por Argentina) pudiera ser un ejemplo para el mundo sobre cómo arreglar un país, políticas que funcionan, políticas que ayudan a todos sus ciudadanos, políticas que traen crecimiento real, reformas reales, laboral, de mercado y otras”, dijo el banquero multimillonario que tiene un patrimonio estimado de US$ 3.000 millones.

Dimon, que fue el anfitrión del primer día del “Argentina Week” que se realizó en sus imponentes nuevas oficinas de Park Avenue (denominadas JPMorgan Chase Building, un rascacielos de 423 metros en pleno Midtown), recordó que Javier Milei “tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país”. Más allá de sus palabras, lo cierto es que la entidad estadounidense tiene ciertos reparos sobre la economía mileísta. Es optimista, como el 99% de Wall Street, pero mantiene dudas en aspectos no menores del plan económico.

Uno de ellos, la negativa de Luis Caputo a volver a los mercados internacionales, sea colocando nueva deuda o lanzando un canje. “Si bien el ministro ha descartado recientemente la gestión de pasivos, en nuestra opinión, el acceso a los mercados externos es un hito clave para la sostenibilidad del programa a mediano plazo y para sentar las bases de un marco antifragilidad de cara al ciclo electoral de 2027”, dice el último paper del banco estadounidense sobre la Argentina, publicado escasos días atrás.

Recuerdan en el JP Morgan que entre marzo y diciembre de 2026, el sector público del país enfrenta un servicio de deuda de US$ 15.000 millones (capital e intereses): US$3.500 millones al FMI, US$ 4.500 millones a otras instituciones financieras internacionales (IFI), US$ 4.600 millones a los mercados y US$ 2.300 millones del BCRA (Bopreal y repo).

“Con US$4.200 millones vencidos en bonos globales en julio, Caputo indicó que se está trabajando en financiamiento alternativo (bilateral) fuera del mercado, además de hasta US$ 2.000 millones esperados de la emisión de Bonar 2027 bajo ley local. Pero el perfil de vencimientos sigue siendo exigente después de 2026, con un servicio de deuda anual promedio de US$26.400 millones entre 2027 y 2030, lo que subraya la importancia de volver a acceder a los mercados internacionales”, afirmó la entidad comanda por Dimon.

Opinan los lectores

La situación de las reservas

Otro tema son las reservas internacionales. El banco calcula que las reservas líquidas brutas del BCRA (excluyendo el oro y la línea swap con China) se estimaban en US$18.500 millones, un aumento de US$1.000 millones respecto a fines de enero y de US$3.300 millones en lo que va de año. Pero que “la mayor parte de la mejora refleja mayores encajes en dólares estadounidenses, en medio de un aumento récord de los depósitos en dólares del sector privado”.

Las reservas netas —excluyendo encajes en dólares estadounidenses y líneas swap— aumentaron a US$ 3.900 millones desde US$ 1.900 millones a fines de 2025. “Si bien el BCRA ha adquirido US$ 2.800 millones en reservas de divisas en lo que va de año, los pagos a entidades multilaterales han moderado la acumulación, lo que ha dado como resultado un aumento más modesto de US$ 2.100 millones en las reservas netas hasta la fecha”, explican. Dicho esto, advierten que si se excluyen las amortizaciones de los próximos 12 meses (repo y Bopreal), las reservas netas se situaron en -US$ 2.400 millones al 26 de febrero (-US$ 1.500 millones a finales de 2025).

Para 2026, JP Morgan pronosticó un déficit por cuenta corriente en base caja de US$ 8.300 millones (1,1% del PIB). “Esperamos que el superávit del comercio de mercancías se reduzca debido al estancamiento de las exportaciones tras los niveles récord del año pasado y al aumento de las importaciones en un contexto de recuperación económica. Es probable que el déficit de ingresos se amplíe a medida que las empresas recuperen la capacidad de repatriar dividendos. Observamos una contracción marginal en el déficit de servicios, aunque los riesgos se inclinan hacia una brecha más amplia dada la alta sensibilidad a una mayor apreciación del tipo de cambio real”, agrega la entidad estadounidense.

En cuanto al financiamiento, anticipan un mayor superávit en la cuenta financiera, de US$ 14.300 millones en 2026, impulsado por un mayor flujo de IED y de cartera, así como por una menor acumulación de activos extranjeros privados a medida que “disminuyen las primas de riesgo político”. “Suponemos que los intereses y la amortización de los bonos globales se cubrirán mediante un renovado acceso al mercado o mecanismos de financiamiento alternativos (como en enero)”, acotan.

Así, bajo estos supuestos, el JP Morgan ve margen para una acumulación bruta de reservas de alrededor de US$6.000 millones en 2026, “cifra inferior al escenario base del gobierno de US$ 10.000 millones, dadas las perspectivas de una actividad más moderada”.

