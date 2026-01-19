Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Gol y asistencia

Roma se acercó con una gran actuación de Paulo Dybala

Paulo Dybala

19 de Enero de 2026 | 02:22
La Roma venció 2-0 al Torino con los goles de Donyell Malen y Paulo Dybala, para alcanzar -con 42 unidades- la cuarta posición del campeonato italiano, a siete del líder Inter.

Paulo Dybala comenzó el duelo como titular y fue determinante en la victoria de La Roma con un gol y una asistencia. A los 26 minutos de la etapa inicial, el cordobés recibió la pelota, se sacó un rival de encima y habilitó al debutante Donyell Malen, quien venció al arquero Alberto Paleari y abrió el marcador.

Ya en el complemento, el surgido en Instituto de Córdoba y con pasado en Parma y Juventus, puso su firma en el marcador luego de un pase del defensor Devyne Rensch para sentenciar el encuentro.

Por su parte Milan derrotó 1-0 a Lecce con tanto de Niklas Füllkrug y quesó segundo, tres puntos por debajo de su clásico rival.

Fiorentina se impuso como visitante ante Bologna por 2-1 con goles de Roberto Piccoli y Rolando Mandragora, mientras que para los locales anotó Giovanni Fabbian.

En tanto, Parma y Genoa no pudieron pasar del empate sin goles por la vigésimo segunda fecha de la Serie A de Italia.

Hoy completarán la 21ª fecha de la Serie A los partidos Cremonese-Helas Verona y Lazio-Como.

 

