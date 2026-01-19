El “Dibu” volvió, se equivocó y su equipo perdió

Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
Emiliano “Dibu” Martínez volvió al arco de Aston Villa tras su lesión en la pantorrilla frente a Crystal Palace, el pasado 7 de enero, pero su retorno no fue el esperado. Su equipo perdió 1-0 con Everton y se quedó sin poder ser el único escolta de Arsenal y acortar la diferencia, que por su empate con Nottingham Forest ahora está a 7 puntos de distancia.
Tras un primer tiempo correcto en el que sacó una pelota clave al desviar con un manotazo por encima del travesaño un remate de Merlin Röhl, en la segunda mitad sufrió un contratiempo inesperado.
Tras una desafortunada maniobra defensiva, Dwight McNeil disparó de zurda y Dibu tuvo un rechazo defectuoso que le cayó a Thierno Barry para decretar el gol de la visita, a los 58’, que serviría para decretar el resultado.
Pickford, el arquero de Everton, tuvo por su parte una acción de superhéroe al desviar un derechazo letal de Morgan Rogers.
Por otro lado, Wolves (20°) y Newcastle (8°) no se sacaron ventajas en un duelo que terminó en igualdad sin goles, disputado en el estadio Molineux Stadium en la ciudad de Wolverhampton. Hoy cierran la fecha Brighton vs. Bournemouth, desde las 17-
