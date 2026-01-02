Empleados deberán devolver 700 mil pesos

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
La Cámara de Diputados de la Nación descontará hoy a sus empleados los 700 mil pesos que pagó por error, y ante lo cual anticipó ayer a los trabajadores que “no gasten” esa suma porque sería restada de sus cuentas en el primer día hábil del año.
Los empleados legislativos cobraron a fines de diciembre el aguinaldo con un bono y el sueldo del último mes del año, pero ayer se encontraron en sus cuentas sueldo con un nuevo depósito de 699.177,82 pesos.
La alegría de los trabajadores duró poco, ya que no se trató de un bono ni un sueldo extra. Las autoridades de la Cámara Baja informaron que “hay un depósito a favor en el banco de $699.177,82”, pero se trató de un “error bancario”.
El diputado socialista de Provincias Unidas, Esteban Paulon, publicó en la red social X “parece que el @BancoNacion está tan ocupado en acelerar la implementación de la (Ley de) ‘Inocencia Fiscal’ que repartió por error un bono de 700k en las cuentas sueldo”
