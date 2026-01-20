Habrá que esperar un día más para saber quiénes manejarán el futuro de los micros en La Plata

La apertura de sobres de la licitación pública N.º 42 para definir quiénes prestarán el servicio de transporte en colectivo en La Plata por los próximos 12 años se iba a realizar este martes 20 de enero, pero fue aplazada para el miércoles por un día.

La Municipalidad había fijado originalmente ese día para conocer las ofertas de las empresas interesadas en operar las líneas Norte, Sur, Este y Oeste, en el marco de la renovación del sistema que busca superar contratos que se extendían desde 2010 y 2012 con prórrogas continuas.

Según explicaron desde la comuna, la postergación se debió al asueto municipal dispuesto el 26 de diciembre pasado, lo que corrió los plazos hábiles estipulados por la ley para este tipo de procedimientos administrativos.

La licitación tiene como objetivo modernizar el transporte público local, incorporando mejoras en frecuencia, cantidad de unidades, recorridos más amplios y tecnología que permita, por ejemplo, a los usuarios consultar en tiempo real el estado de los micros a través de una aplicación móvil.

El debate del pliego también generó discusión política en el Concejo Deliberante, donde se realizaron cambios para intentar hacer el servicio más eficiente y orientado a las necesidades de los pasajeros. El texto final fue aprobado por unanimidad en noviembre pasado, en paralelo con la actualización del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT).

Este retraso, aunque breve, se da en un contexto en el que el transporte público de colectivos en La Plata viene siendo motivo de quejas constantes por frecuencias irregulares y bajas, especialmente en temporadas altas como el verano.