ARBA lanza nuevos planes de pago para regularizar deudas y acceder a descuentos de hasta 15%

Comenzará a regir a partir del 2 de febrero
Escuchar esta nota
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) definió un nuevo esquema de planes de pago que permite regularizar deudas impositivas en instancia prejudicial y judicial, con el objetivo de facilitar el cumplimiento fiscal y permitir el acceso a los descuentos vigentes en los impuestos provinciales.
La medida comenzará a regir a partir del 2 de febrero y está orientada a que los contribuyentes puedan cancelar obligaciones adeudadas, normalizar su situación fiscal y recuperar beneficios como el pago anual anticipado y las bonificaciones por buen cumplimiento.
El plan general permite regularizar obligaciones vencidas al 31 de diciembre de 2025, con distintas alternativas según la capacidad de pago de cada contribuyente. Entre las opciones disponibles se encuentra el pago al contado, en una sola vez, que permite cancelar la deuda de forma inmediata.
También se ofrece la posibilidad de realizar un anticipo del 5% y financiar el saldo:
- Hasta 3 cuotas sin interés.
- De 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual.
- De 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.
Para quienes necesiten plazos más extensos, se prevé:
- Anticipo del 10% y financiación en 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.
- Anticipo del 20% y financiación en 51 a 60 cuotas, con un interés del 4% mensual.
También se habilitó planes específicos para deudas en instancia judicial y para casos de fiscalización con allanamiento, con condiciones similares destinadas a facilitar la regularización. En estos casos, se puede optar por:
- Pago al contado, en una sola vez.
- Anticipo del 5% y financiación en hasta 3 cuotas sin interés, o en 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual, y en 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.
- Anticipo del 10% y financiación en 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.
Desde ARBA recordaron que cancelar las deudas exigibles es un requisito clave para acceder a los beneficios vigentes, como el15% de descuento por pago anual anticipado o el 10% de bonificación por cuota para quienes mantienen buen cumplimiento y abonan en término.
