Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus
Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus
Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Tras el acuerdo salarial, cómo sigue la paritaria con docentes y estatales
Habrá que esperar un día más para saber quiénes manejarán el futuro de los micros en La Plata
Guerra de intendentes y máquinas municipales en el Conurbano bonaerense
Se va este verano "primaveral" y el calor vuelve para quedarse varios días
La ANMAT prohibió la venta, distribución y publicidad de un acondicionador para el cabello
¿Cuál es la ciudad argentina elegida como la mejor para visitar?
A 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven los Rolling Stones?
Se define hoy el Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este martes 20 de enero
El pedido del residente del Hospital San Martín suspendido por dichos antisemitas para levantar la sanción
Crisis en la familia Beckham: David y Victoria acusados por su hijo de querer "arruinarle" su matrimonio
A un año de su vuelta, todo gira alrededor de Trump, pero ¿por cuánto tiempo?
La tajante respuesta del Pincha a un posible nuevo regreso de Marcos Rojo
El escalofriante caso del nene de Pensilvania que mató a su papá tras quitarle la consola de videojuegos
Tras el alivio, recrudecen los incendios en Chubut y despliegan nuevos operativos
Paso a paso: cómo gestionar el reintegro del 30% de las percepciones por las compras en el exterior
La muerte en la Región viaja en motocicleta y sigue batiendo récords
Reforma laboral y ley de Glaciares, en el llamado a extraordinarias
Santilli logró el apoyo del gobernador salteño pero con reclamo de obras
La inflación mayorista también cerró 2025 con el menor nivel en 8 años
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Súper Cartonazo, el juego semanal de EL DIA, reparte este martes un premio de $1.000.000 y podés ser el nuevo ganador.
Con la edición impresa del diario EL DIA se publicó una nueva tanda de números para jugar y ganar, aunque también la podés ver en ELDIA.COM.
Cabe remarcar que en caso de reunir los 15 números que se requiere para ser ganador, tenés que acercarte con tu cupón a las oficinas de EL DIA. en diagonal 80 Nº 815, antes de las 17 hs.
Tal como indica el reglamento, en caso de presentarse más de un ganador, el premio será repartido en partes iguales.
Jugar es sencillo. Cada jueves se entregan los nuevos cupones con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada siguiente, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com.
LE PUEDE INTERESAR
Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus
LE PUEDE INTERESAR
“Bomba sanitaria”: dura advertencia por la planta de pretratamiento cloacal
Quien llene el cupón con todos los números, debe presentarse el martes antes de las 17hs. en las oficinas de EL DIA, Diagonal 80 Nº 815, con el cartón y el DNI para chequear los datos y acreditarse el pozo que está en juego. En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.
El Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí