La Ciudad

Se va este verano "primaveral" y el calor vuelve para quedarse varios días

Para hoy anticipan una temperatura máxima de 27º. El pronóstico para los próximos días

Se va este verano "primaveral" y el calor vuelve para quedarse varios días
20 de Enero de 2026 | 07:19

Escuchar esta nota

Los platenses y la Región vivirán una jornada con cielo despejado, vientos regulares a intensos del noreste rotando al este, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura entre 16 y 27 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana miércoles anticipan cielo despejado, vientos regulares a intensos del norte rotando al este y una temperatura entre 19 y 30 grados.

Para el jueves, en tanto, se prevé cielo parcialmente nublado, vientos regulares del norte rotando al este y una temperatura entre 21 y 30 grados.

Mientras que para el viernes anuncian cielo parcialmente cubierto, vientos intensos del noreste rotando al este y una temperatura entre 20 y 30 grados.

