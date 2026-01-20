Se va este verano "primaveral" y el calor vuelve para quedarse varios días

Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Para hoy anticipan una temperatura máxima de 27º. El pronóstico para los próximos días
Escuchar esta nota
Los platenses y la Región vivirán una jornada con cielo despejado, vientos regulares a intensos del noreste rotando al este, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura entre 16 y 27 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para mañana miércoles anticipan cielo despejado, vientos regulares a intensos del norte rotando al este y una temperatura entre 19 y 30 grados.
Para el jueves, en tanto, se prevé cielo parcialmente nublado, vientos regulares del norte rotando al este y una temperatura entre 21 y 30 grados.
Mientras que para el viernes anuncian cielo parcialmente cubierto, vientos intensos del noreste rotando al este y una temperatura entre 20 y 30 grados.
