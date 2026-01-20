Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

Espectáculos

El rumor del regreso de los Rolling Stones a la Argentina enloquece a sus fans

Un medio británico publicó una versión que enloqueció a sus fans. Buenos Aires estaría en la mira del combo en un esquema de gira sin grandes shows

El rumor del regreso de los Rolling Stones a la Argentina enloquece a sus fans
20 de Enero de 2026 | 08:39

Escuchar esta nota

A casi una década de su última visita al país, con recordados shows en el Estadio Único de nuestra ciudad, la chance de que los Rolling Stones vuelvan a presentarse en la Argentina vuelve a tomar fuerza, esta vez impulsada por versiones surgidas en la prensa británica. Sin anuncios oficiales ni fechas confirmadas, el posible regreso se mueve en el terreno de las especulaciones, aunque con indicios que reavivan la expectativa de los fanáticos locales.

Según publicó el Daily Mail, la banda estaría evaluando cambios importantes en su dinámica de trabajo y en la forma de encarar los próximos años, sobre todo, para priorizar la salud de Keith Richards.

De acuerdo al medio británico, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood analizarían reducir el ritmo de las giras extensas, pero sin abandonar del todo los shows en vivo, optando por presentaciones puntuales en mercados clave donde el vínculo con el público sigue siendo excepcional.

En ese contexto, América Latina aparecería como una región prioritaria y la Argentina volvería a figurar entre los destinos posibles. El Daily Mail remarcó que el grupo es consciente del fervor que despierta en países como la Argentina, donde cada visita se tradujo en estadios colmados y una respuesta popular que excede lo habitual incluso para una banda de su magnitud.

La relación de los Rolling Stones con el público argentino es, desde hace años, parte de su propia historia. Desde los conciertos de los años 90 hasta la última serie de shows en 2016 en el Estadio Único, la conexión se consolidó como una de las más intensas de su carrera. Ese antecedente sería uno de los argumentos que hoy volverían a poner al país en el radar de cualquier decisión futura.

Siempre según el tabloide británico, la banda también estaría considerando enfocarse en proyectos más selectivos, combinando nuevas grabaciones con actuaciones especiales, pensadas casi como eventos únicos. Bajo ese formato, una gira acotada por Sudamérica no resultaría descabellada, y Buenos Aires podría convertirse en una de las paradas obligadas.

LE PUEDE INTERESAR

Crisis en la familia Beckham: David y Victoria acusados por su hijo de querer "arruinarle" su matrimonio

LE PUEDE INTERESAR

Adiós a Valentino: el maestro de la elegancia

Por ahora, todo permanece en potencial. No hay confirmaciones ni cronogramas, pero la información difundida por el Daily Mail volvió a encender la ilusión. Si la evaluación interna de los Rolling Stones avanza en ese sentido, el regreso a la Argentina podría transformarse en mucho más que un recital: sería, otra vez, el reencuentro entre una banda legendaria y un público que nunca dejó de esperarla.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se fue el calor y el lunes arrancó muy fresco

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este lunes 19 de enero

Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
+ Leidas

VIDEO.- Estudiantes: el Rey León no dejó dudas

Tras el acuerdo salarial, cómo sigue la paritaria con docentes y estatales

Tras el “no” del Pincha, Rojo estuvo en un festival y desató la polémica

El pedido del residente del Hospital San Martín suspendido por dichos antisemitas para levantar la sanción

“El equipo está bien y eso me reconforta”

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes de La Plata

Vicente Castrogiovanni: uno de los nombres fundantes de la Ciudad que sigue vigente

Llega Errecalde y fin del mercado para Gimnasia
Últimas noticias de Espectáculos

Crisis en la familia Beckham: David y Victoria acusados por su hijo de querer "arruinarle" su matrimonio

Adiós a Valentino: el maestro de la elegancia

“Felicidades”: traicionada por Castro, Siciliani vuelve con Suar

Dos parejas locales ganaron el Pre Cosquín y estarán en la meca del folclore
Información General
De dar consejos a abusar menores: una terapeuta y una influencer que tenían un "campo de concentración" en su casa
La ANMAT prohibió la venta, distribución y publicidad de un acondicionador para el cabello
Tras el alivio, recrudecen los incendios en Chubut y despliegan nuevos operativos
Paso a paso: cómo gestionar el reintegro del 30% de las percepciones por las compras en el exterior
Motos en alza, riesgo en suba: más ventas, más muertes en el tránsito
Deportes
La tajante respuesta del Pincha a un posible nuevo regreso de Marcos Rojo
VIDEO.- Estudiantes: el Rey León no dejó dudas
“El equipo está bien y eso me reconforta”
Le bastó con una ráfaga para imponer su jeraquía
Todo encaminado para el regreso de Mancuso
La Ciudad
El pedido del residente del Hospital San Martín suspendido por dichos antisemitas para levantar la sanción
Habrá que esperar un día más para saber quiénes manejarán el futuro de los micros en La Plata
Se va este verano "primaveral" y el calor vuelve para quedarse varios días
Se define hoy el Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este martes 20 de enero
Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus
Policiales
Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
El joven apuñalado en Los Hornos perdió una pierna: marcha y enojo
Volcó su cuatriciclo en Villa Gesell y fue trasladado de urgencia a La Plata
Batalla campal en medio de una fiesta clandestina realizada en Villa Elvira
“Te quemo”, la brutal amenaza de dos motochorros armados a una remisera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla