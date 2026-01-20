El rumor del regreso de los Rolling Stones a la Argentina enloquece a sus fans

Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus
Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus
Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Tras el acuerdo salarial, cómo sigue la paritaria con docentes y estatales
Habrá que esperar un día más para saber quiénes manejarán el futuro de los micros en La Plata
Se va este verano "primaveral" y el calor vuelve para quedarse varios días
La ANMAT prohibió la venta, distribución y publicidad de un acondicionador para el cabello
Se define hoy el Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este martes 20 de enero
El pedido del residente del Hospital San Martín suspendido por dichos antisemitas para levantar la sanción
Crisis en la familia Beckham: David y Victoria acusados por su hijo de querer "arruinarle" su matrimonio
A un año de su vuelta, todo gira alrededor de Trump, pero ¿por cuánto tiempo?
La tajante respuesta del Pincha a un posible nuevo regreso de Marcos Rojo
El escalofriante caso del nene de Pensilvania que mató a su papá tras quitarle la consola de videojuegos
Tras el alivio, recrudecen los incendios en Chubut y despliegan nuevos operativos
Paso a paso: cómo gestionar el reintegro del 30% de las percepciones por las compras en el exterior
La muerte en la Región viaja en motocicleta y sigue batiendo récords
Reforma laboral y ley de Glaciares, en el llamado a extraordinarias
Santilli logró el apoyo del gobernador salteño pero con reclamo de obras
La inflación mayorista también cerró 2025 con el menor nivel en 8 años
Suba del 7,1% y bono de 200 mil pesos para los municipales de Berisso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un medio británico publicó una versión que enloqueció a sus fans. Buenos Aires estaría en la mira del combo en un esquema de gira sin grandes shows
Escuchar esta nota
A casi una década de su última visita al país, con recordados shows en el Estadio Único de nuestra ciudad, la chance de que los Rolling Stones vuelvan a presentarse en la Argentina vuelve a tomar fuerza, esta vez impulsada por versiones surgidas en la prensa británica. Sin anuncios oficiales ni fechas confirmadas, el posible regreso se mueve en el terreno de las especulaciones, aunque con indicios que reavivan la expectativa de los fanáticos locales.
Según publicó el Daily Mail, la banda estaría evaluando cambios importantes en su dinámica de trabajo y en la forma de encarar los próximos años, sobre todo, para priorizar la salud de Keith Richards.
De acuerdo al medio británico, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood analizarían reducir el ritmo de las giras extensas, pero sin abandonar del todo los shows en vivo, optando por presentaciones puntuales en mercados clave donde el vínculo con el público sigue siendo excepcional.
En ese contexto, América Latina aparecería como una región prioritaria y la Argentina volvería a figurar entre los destinos posibles. El Daily Mail remarcó que el grupo es consciente del fervor que despierta en países como la Argentina, donde cada visita se tradujo en estadios colmados y una respuesta popular que excede lo habitual incluso para una banda de su magnitud.
La relación de los Rolling Stones con el público argentino es, desde hace años, parte de su propia historia. Desde los conciertos de los años 90 hasta la última serie de shows en 2016 en el Estadio Único, la conexión se consolidó como una de las más intensas de su carrera. Ese antecedente sería uno de los argumentos que hoy volverían a poner al país en el radar de cualquier decisión futura.
Siempre según el tabloide británico, la banda también estaría considerando enfocarse en proyectos más selectivos, combinando nuevas grabaciones con actuaciones especiales, pensadas casi como eventos únicos. Bajo ese formato, una gira acotada por Sudamérica no resultaría descabellada, y Buenos Aires podría convertirse en una de las paradas obligadas.
LE PUEDE INTERESAR
Crisis en la familia Beckham: David y Victoria acusados por su hijo de querer "arruinarle" su matrimonio
LE PUEDE INTERESAR
Adiós a Valentino: el maestro de la elegancia
Por ahora, todo permanece en potencial. No hay confirmaciones ni cronogramas, pero la información difundida por el Daily Mail volvió a encender la ilusión. Si la evaluación interna de los Rolling Stones avanza en ese sentido, el regreso a la Argentina podría transformarse en mucho más que un recital: sería, otra vez, el reencuentro entre una banda legendaria y un público que nunca dejó de esperarla.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí