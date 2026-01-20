El rumor del regreso de los Rolling Stones a la Argentina enloquece a sus fans

A casi una década de su última visita al país, con recordados shows en el Estadio Único de nuestra ciudad, la chance de que los Rolling Stones vuelvan a presentarse en la Argentina vuelve a tomar fuerza, esta vez impulsada por versiones surgidas en la prensa británica. Sin anuncios oficiales ni fechas confirmadas, el posible regreso se mueve en el terreno de las especulaciones, aunque con indicios que reavivan la expectativa de los fanáticos locales.

Según publicó el Daily Mail, la banda estaría evaluando cambios importantes en su dinámica de trabajo y en la forma de encarar los próximos años, sobre todo, para priorizar la salud de Keith Richards.

De acuerdo al medio británico, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood analizarían reducir el ritmo de las giras extensas, pero sin abandonar del todo los shows en vivo, optando por presentaciones puntuales en mercados clave donde el vínculo con el público sigue siendo excepcional.

En ese contexto, América Latina aparecería como una región prioritaria y la Argentina volvería a figurar entre los destinos posibles. El Daily Mail remarcó que el grupo es consciente del fervor que despierta en países como la Argentina, donde cada visita se tradujo en estadios colmados y una respuesta popular que excede lo habitual incluso para una banda de su magnitud.

La relación de los Rolling Stones con el público argentino es, desde hace años, parte de su propia historia. Desde los conciertos de los años 90 hasta la última serie de shows en 2016 en el Estadio Único, la conexión se consolidó como una de las más intensas de su carrera. Ese antecedente sería uno de los argumentos que hoy volverían a poner al país en el radar de cualquier decisión futura.

Siempre según el tabloide británico, la banda también estaría considerando enfocarse en proyectos más selectivos, combinando nuevas grabaciones con actuaciones especiales, pensadas casi como eventos únicos. Bajo ese formato, una gira acotada por Sudamérica no resultaría descabellada, y Buenos Aires podría convertirse en una de las paradas obligadas.

Por ahora, todo permanece en potencial. No hay confirmaciones ni cronogramas, pero la información difundida por el Daily Mail volvió a encender la ilusión. Si la evaluación interna de los Rolling Stones avanza en ese sentido, el regreso a la Argentina podría transformarse en mucho más que un recital: sería, otra vez, el reencuentro entre una banda legendaria y un público que nunca dejó de esperarla.