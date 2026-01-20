Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¿Cuál es la ciudad argentina elegida como la mejor para visitar?

Buenos Aires alcanzó el primer puesto tras una votación de más de 200.000 viajeros

¿Cuál es la ciudad argentina elegida como la mejor para visitar?
20 de Enero de 2026 | 09:03

La Ciudad de Buenos Aires fue galardonada con el primer premio en la categoría de "Ciudades más deseadas" (Most Desirable Cities) durante la edición 2025 de los "Wanderlust Reader Awards". El reconocimiento, otorgado por la influyente revista británica Wanderlust, la posiciona en la cima de las preferencias globales.

La ceremonia de premiación tuvo lugar en Londres, donde se reveló el resultado de una votación masiva en la que participaron más de 200.000 viajeros frecuentes.

Lo más destacado de esta edición fue el vertiginoso crecimiento de la capital argentina en la consideración internacional. Mientras que en 2024 Buenos Aires ocupaba la sexta posición del ránking, este año logró escalar cinco peldaños hasta alcanzar el primer lugar, superando a gigantes del turismo como Italia y Japón.

Según los especialistas de Wanderlust, el atractivo de la ciudad reside en su equilibrio perfecto entre la tradición y la vanguardia. El jurado y los votantes resaltaron dos pilares fundamentales, como una nueva generación de cocineros jóvenes que está transformando la mesa argentina con propuestas disruptivas que conviven con las clásicas parrillas, y el renacer de las milongas y la vigencia del tango siguen fascinando al público extranjero, además de la calidez de los porteños, la vibrante vida nocturna y la riqueza arquitectónica que define la identidad de sus diversos barrios.

