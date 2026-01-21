La visita de los reyes de España al lugar de la tragedia y “el cariño de todo el país”

VIDEO.- Controlaron el incendio en el depósito de baños químicos en La Plata: gran operativo y vecinos evacuados
Suspenden la paritaria de la UTA y hay riesgo de paro: ¿afectará a La Plata?
Giro en la causa: cambian al juez que investiga la compra de la mansión vinculada a Toviggino
"Un jugador como Marcos siempre es bienvenido": Ascacibar habló del posible regreso de Rojo
"No podemos dormir" y "no queda una casa sin robar": un barrio de La Plata rendido ante el delito
IPS confirmó cuándo cobran jubilados y pensionados bonaerenses
“Bomba sanitaria” en el Río de la Plata: dura advertencia por la planta de pretratamiento cloacal
"Llevate otra y...": en el centro de La Plata se hartaron de los "roba ruedas" y los esperan con carteles
Cayó una amiga de Morena Rial acusada de asaltar a un vecino de La Plata en La Costa
Otro incendio forestal alarmó en La Plata: fue a metros de la fábrica Mafisa
La designación del árbitro para el debut de Estudiantes generó bronca: un antecedente con escándalo
Trump y Groenlandia: el riesgo de dinamitar las alianzas que forjaron el siglo XX
VIDEOS. Real Madrid venció 6 a 1 a Mónaco por la Champions con Mastantuono partícipe en la goleada
Descarriló otro tren en España: murió el maquinista y hay 20 heridos tras chocar contra un muro de contención
La China Suárez está que explota: Wanda Nara confirmó que Mauro Icardi le manda mensajes
El Super Cartonazo quedó vacante, acumula un pozo de $2.000.000
El nuevo esquema de subsidios energéticos: publicaron las condiciones para poder mantenerlos
VIDEO. Así fue uno de los ataques de la banda que robaba motos y cayó en La Plata
La ANMAT dio de baja la habilitación de dos droguerías con domicilios en La Plata y Ensenada
Cien mil autos menos hacia la Costa: el dato que refleja la caída del turismo en la primera quincena de enero
Luciano Castro destrozado tras la infidelidad a Griselda Siciliani: “Perdí al amor de mi vida”
Murió Adela Gleijer, actriz de "Verano del 98 y "Sos mi vida"
Tensión por el incendio de un campo cercano al Parque Pereyra
Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia – Racing e Independiente – Estudiantes
VIDEO.- Marcharon en La Plata en reclamo de justicia por Gonzalo Prado
Ingeniería ya recibe a los ingresantes 2026 y la UNLP recobra la actividad académica
VIDEO. Insólito: un subcomisario de la Policía Federal conducía borracho un patrullero en la Ruta 12
Otra disputa entre Caniggia y Mariana Nannis: él la denunció por falso testimonio
En el primero de los tres días de luto nacional decretados por el Gobierno, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, visitaron la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, donde el domingo se produjo el choque entre dos trenes de alta velocidad que dejó al menos 43 personas fallecidas. Vestidos de oscuro, los monarcas recorrieron la zona del siniestro, donde aún permanecen los restos de los trenes y continúan las tareas de rescate y búsqueda de víctimas. Luego se trasladaron a un hospital de la ciudad de Córdoba para interiorizarse sobre el estado de los heridos y dialogar con sus familiares. Según indicó el rey Felipe VI, el objetivo de la visita fue transmitir “el cariño de todo el país” frente a un hecho que calificó como “un golpe muy fuerte”.
Durante la tarde, los equipos de rescate hallaron un nuevo cuerpo en uno de los vagones del tren de Renfe involucrado en el accidente, lo que elevó provisoriamente a 42 el número de fallecidos, de acuerdo con información de las autoridades regionales. En tanto, 37 personas continúan internadas en distintos hospitales de Andalucía, entre ellas cuatro menores de edad.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Para comentar suscribite haciendo click aquí