La visita de los reyes de España al lugar de la tragedia y “el cariño de todo el país”

En el primero de los tres días de luto nacional decretados por el Gobierno, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, visitaron la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, donde el domingo se produjo el choque entre dos trenes de alta velocidad que dejó al menos 43 personas fallecidas. Vestidos de oscuro, los monarcas recorrieron la zona del siniestro, donde aún permanecen los restos de los trenes y continúan las tareas de rescate y búsqueda de víctimas. Luego se trasladaron a un hospital de la ciudad de Córdoba para interiorizarse sobre el estado de los heridos y dialogar con sus familiares. Según indicó el rey Felipe VI, el objetivo de la visita fue transmitir “el cariño de todo el país” frente a un hecho que calificó como “un golpe muy fuerte”.

Durante la tarde, los equipos de rescate hallaron un nuevo cuerpo en uno de los vagones del tren de Renfe involucrado en el accidente, lo que elevó provisoriamente a 42 el número de fallecidos, de acuerdo con información de las autoridades regionales. En tanto, 37 personas continúan internadas en distintos hospitales de Andalucía, entre ellas cuatro menores de edad.