El Mundo |ENTRE EL MILAGRO Y LA PEOR TRAGEDIA, UNA HISTORIA QUE CONMUEVE AL MUNDO

Tiene 6 años, sobrevivió al accidente de trenes y perdió a toda su familia

Salió de los escombros caminando, casi ilesa, entre decenas de fallecidos, incluidos sus padres, su hermano y un primo

Tiene 6 años, sobrevivió al accidente de trenes y perdió a toda su familia

AFP

21 de Enero de 2026 | 01:47
Edición impresa

El rugido fue ensordecedor. Dentro del vagón, el tren se salió de las vías y comenzó a deslizarse por una pendiente pronunciada. El impacto sacudió los cuerpos, el metal se retorció y el caos se adueñó del lugar. Gritos, polvo, hierros aplastados. Y luego, el silencio.

En medio de ese escenario devastador, una nena de apenas seis años logró sobrevivir. Rodeada de cuerpos tras el brutal accidente ferroviario ocurrido en el sur de España, emergió prácticamente ilesa de una tragedia que dejó al menos 43 muertos y conmocionó a todo el país.

Cuando llegaron los equipos de rescate, una escena inesperada quebró la lógica del desastre. Un agente de la Guardia Civil encontró a la niña caminando descalza sobre las vías del tren, después de haber escapado por una ventana rota del vagón destruido.

La imagen de la pequeña avanzando sola entre los escombros se convirtió rápidamente en símbolo del horror y, al mismo tiempo, de un milagro difícil de explicar. En un lugar donde todo hablaba de muerte, ella seguía con vida.

POCAS HERIDAS, UN DOLOR INFINITO

La nena fue trasladada de inmediato a un hospital cercano. Contra todo pronóstico, sólo necesitó tres puntos en la cabeza y se encuentra en buen estado de salud. Así lo confirmó un familiar, Juan Barroso, mientras España entera intentaba asimilar el alcance de la tragedia.

Pero su cuerpo casi intacto contrasta con una pérdida imposible de dimensionar: en el accidente murieron sus padres, su hermano y un primo. Toda su familia directa viajaba con ella en uno de los vagones delanteros, los que soportaron el mayor impacto cuando el tren que circulaba en sentido contrario se descarriló por causas que aún se investigan.

UN PUEBLO DE LUTO, UNA NACIÓN CONMOCIONADA

La familia Zamorano Álvarez era oriunda de Punta Umbría, una localidad que quedó sumida en el dolor tras conocerse la noticia. El municipio decretó tres días de luto y realizó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del siniestro.

Allí, el alcalde José Carlos Hernández puso en palabras un sentimiento que atravesó a toda la comunidad: el dolor profundo, atravesado por una mínima luz de esperanza.

“Son muchas las personas que están tristes y este fatal accidente nos ha dejado víctimas. Pero hay que quedarse también con la parte positiva. Iban muchas personas en este tren que prácticamente han salido ilesas. El milagro de la niña que está ahí, gracias a Dios”, expresó.

La nena se encuentra bajo el cuidado de sus abuelos, alojados en un hotel de Córdoba, la ciudad más cercana al lugar del accidente. Allí comienza un proceso silencioso y delicado: el de reconstruir una infancia atravesada por una pérdida total.

Su nombre no fue difundido públicamente para proteger su identidad. Sin embargo, su historia ya quedó grabada en la memoria colectiva como el rostro más doloroso de la tragedia: el de una niña que sobrevivió cuando todo se derrumbó, que salió caminando entre los escombros y que deberá aprender a crecer con el peso de una ausencia irreparable.

Entre el milagro y la peor tragedia, su vida sigue.

