El fantasma de Irak vuelve a acechar a Washington

Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%
Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal
Revés por los Cuadernos y Cristina deberá declarar de manera presencial
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
VIDEO.- Última despedida tumbera: “UDT”, el otro ritual que crece en la Región
$4.000.000: crece el pozo del Cartonazo a la espera de nuevos ganadores
“Don Chatarrín” es el más rico del país y desplazó a Marcos Galperin
La Rural discute otra reelección y se calienta la interna por el mando
Indagan a Toviggino en la causa por presunta evasión contra la AFA
Final para una empresa de micros emblemática en el Conurbano
Frenan la Agencia de Migraciones y Diego Valenzuela asume en el Senado
Alak anunció obras en el Coliseo y presentó la temporada 2026
La interna en la UCR bonaerense crece y ya interviene la Justicia
Avanza el cronograma de las elecciones de los decanos de la UNLP
Actividades: almuerzo por el Día de la Mujer, defensa personal para niños, curso de italiano
Lluvia de balas en una pool party con un muerto y varios detenidos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las guerras modernas suelen mostrar una paradoja incómoda: ganar en el campo de batalla no garantiza ganar la paz. Para muchos analistas de seguridad internacional, ese es precisamente el problema que dejó la invasión de Irak en 2003 y que hoy amenaza con repetirse en el conflicto con Irán.
En términos estrictamente militares, la campaña contra el régimen de Saddam Hussein fue un éxito rápido. Las fuerzas de Estados Unidos lograron superioridad aérea en pocos días, el gobierno iraquí colapsó en apenas tres semanas y el líder del país fue capturado, juzgado y ejecutado.
Sin embargo, el resultado político fue muy distinto. Más de veinte años después, Irak sigue siendo un Estado frágil y autoritario donde partidos y milicias con fuertes vínculos con Irán ejercen gran influencia.
El contraste es llamativo: Washington invirtió cerca de dos billones de dólares en la reconstrucción del país y perdió 4.488 soldados en la guerra. Aun así, el nuevo escenario regional terminó beneficiando a su principal rival estratégico.
La explicación, según expertos, reside en la brecha entre la victoria militar y la construcción política posterior. Una referencia clásica para entender ese dilema aparece en la Historia de la Guerra del Peloponeso de Tucídides, quien describía cómo las grandes potencias pueden destruir a sus enemigos, pero no necesariamente saben gobernar lo que queda después.
En Irak, esa dificultad se hizo evidente tras la caída del régimen. En 2003, el administrador estadounidense L. Paul Bremer, al frente de la Autoridad Provisional de la Coalición, tomó dos decisiones clave: disolver el partido gobernante y desmantelar el ejército iraquí. De un día para otro, cientos de miles de funcionarios y soldados quedaron sin empleo ni estructura estatal.
LE PUEDE INTERESAR
La línea dura consolida su poder en Teherán
LE PUEDE INTERESAR
Wall Street mixto mientras el petróleo se derrumba
Lejos de crear una “hoja en blanco” para reconstruir el país, esas medidas provocaron el colapso del aparato administrativo. Sin instituciones capaces de mantener el orden, el vacío de poder fue ocupado por quienes ya estaban organizados en el terreno. Y en Irak, quienes habían construido redes políticas y milicias durante décadas eran aliados de Irán. El resultado fue una larga insurgencia armada y la consolidación de grupos apoyados por Teherán dentro del propio Estado iraquí. En otras palabras, el triunfo militar estadounidense terminó creando las condiciones para una derrota estratégica.
Para algunos especialistas, ese precedente plantea preguntas inquietantes sobre una eventual escalada contra Irán. El ejército estadounidense podría dañar gravemente al régimen, pero la incógnita es quién llenaría el vacío político.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí