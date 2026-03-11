Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

EL CONFLICTO CON IRÁN Y LA TRAMPA DE GANAR LA GUERRA Y PERDER LA PAZ

El fantasma de Irak vuelve a acechar a Washington

Saddam Hussein

11 de Marzo de 2026 | 02:05
Las guerras modernas suelen mostrar una paradoja incómoda: ganar en el campo de batalla no garantiza ganar la paz. Para muchos analistas de seguridad internacional, ese es precisamente el problema que dejó la invasión de Irak en 2003 y que hoy amenaza con repetirse en el conflicto con Irán.

En términos estrictamente militares, la campaña contra el régimen de Saddam Hussein fue un éxito rápido. Las fuerzas de Estados Unidos lograron superioridad aérea en pocos días, el gobierno iraquí colapsó en apenas tres semanas y el líder del país fue capturado, juzgado y ejecutado.

Sin embargo, el resultado político fue muy distinto. Más de veinte años después, Irak sigue siendo un Estado frágil y autoritario donde partidos y milicias con fuertes vínculos con Irán ejercen gran influencia.

El contraste es llamativo: Washington invirtió cerca de dos billones de dólares en la reconstrucción del país y perdió 4.488 soldados en la guerra. Aun así, el nuevo escenario regional terminó beneficiando a su principal rival estratégico.

La explicación, según expertos, reside en la brecha entre la victoria militar y la construcción política posterior. Una referencia clásica para entender ese dilema aparece en la Historia de la Guerra del Peloponeso de Tucídides, quien describía cómo las grandes potencias pueden destruir a sus enemigos, pero no necesariamente saben gobernar lo que queda después.

En Irak, esa dificultad se hizo evidente tras la caída del régimen. En 2003, el administrador estadounidense L. Paul Bremer, al frente de la Autoridad Provisional de la Coalición, tomó dos decisiones clave: disolver el partido gobernante y desmantelar el ejército iraquí. De un día para otro, cientos de miles de funcionarios y soldados quedaron sin empleo ni estructura estatal.

Lejos de crear una “hoja en blanco” para reconstruir el país, esas medidas provocaron el colapso del aparato administrativo. Sin instituciones capaces de mantener el orden, el vacío de poder fue ocupado por quienes ya estaban organizados en el terreno. Y en Irak, quienes habían construido redes políticas y milicias durante décadas eran aliados de Irán. El resultado fue una larga insurgencia armada y la consolidación de grupos apoyados por Teherán dentro del propio Estado iraquí. En otras palabras, el triunfo militar estadounidense terminó creando las condiciones para una derrota estratégica.

Para algunos especialistas, ese precedente plantea preguntas inquietantes sobre una eventual escalada contra Irán. El ejército estadounidense podría dañar gravemente al régimen, pero la incógnita es quién llenaría el vacío político.

